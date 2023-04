Vor dem Tor wird Nico Hischier energisch von Niko Mikkola bedrängt. Bild: keystone

«Swiss Devils» verlieren Playoff-Auftakt klar – Niederreiter mit zwei Assists

New Jersey Devils – New York Rangers 1:5

Nico Hischier (New Jersey): 5 Schüsse, TOI 21:21 Min.

Timo Meier (New Jersey): 3 Schüsse, 5 Hits, TOI 16:45 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 2 Hits, 2 Blocks, TOI 16:06 Min.

Akira Schmid (New Jersey): Ersatz.



Die New Jersey Devils sind mit einer Heimniederlage in die Playoffs gestartet. Den New York Rangers unterlag das Schweizer Trio Hischier, Meier und Siegenthaler mit 1:5. Verteidiger Adam Fox brillierte mit vier Assists.

Zum Auftakt der Best-of-7-Serie kamen weder Hischier, der in der Qualifikation mit 80 Skorerpunkten überzeugte hatte, noch Meier, der die Regular Season mit dem persönlichen Rekord von 40 Toren abgeschlossen hatte, in Fahrt. Die beiden gingen ebenso mit einer Minusbilanz vom Eis wie Verteidiger Siegenthaler. Der 22-jährige Goalie Akira Schmid, für die Playoffs wieder ins NHL-Team beordert, blieb auf der Ersatzbank sitzen.

«Wir müssen im Powerplay einfach mehr Pucks reinbringen», stellte Devils-Captain Nico Hischier fest. «Sie haben eine Menge Schüsse geblockt und ihr Goalie hat einige gute Paraden gezeigt. Wir haben nun zwar dieses Spiel verloren, freuen uns jetzt aber schon auf das nächste.»

Die zweite Partie der Achtelfinal-Serie findet in der Nacht auf Freitag erneut in New Jersey statt. Der Champion von 2003 spielt erstmals seit 2018 wieder in den Playoffs, die New York Rangers stiessen vergangene Saison bis in die Halbfinals vor. Die Partien der beiden Klubs haben Derby-Charakter. Die Stadien sind nur durch ein paar Kilometer und den Hudson River getrennt.

Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets 1:5

Nino Niederreiter (Winnipeg): 2 Assists, 1 Schuss, 4 Hits, TOI 14:16 Min.

Zu einem überraschenden Erfolg kamen die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. Die Aussenseiter aus Kanada siegten auswärts bei den Vegas Golden Knights, dem Nummer-1-Team der Western Conference, 5:1. Der Churer liess sich zwei Assists gutschreiben.

Colorado Avalanche – Seattle Kraken 1:3

Denis Malgin (Colorado): 1 Schuss, TOI 9:21 Min.

Unten durch musste der Titelverteidiger Colorado Avalanche, der wieder auf den genesenen Denis Malgin zählen konnte. Das Team aus Denver verlor gegen die Seattle Kraken in deren erstem Playoff-Spiel überhaupt 1:3. Malgin erhielt nur knapp zehn Minuten Einsatzzeit. (ram/sda)