Die San Jose Sharks erzielen zwar vier Treffer, ziehen gegen die Anaheim Ducks aber den Kürzeren. Bild: keystone

Timo Meier trifft zwei Mal – und ist neuer Leader der Schweizer Skorerliste

Anaheim Ducks – San Jose Sharks 5:4 n.V.

Timo Meier, 2 Tore, 19:38 TOI

Timo Meier traf in der Nacht auf Samstag gleich zweimal. Der Appenzeller versenkte den Puck zur 3:2- und 4:3-Führung für die San Jose Sharks im Auswärtsspiel gegen die Anaheim Ducks. Meier überholte in der Schweizer NHL-Skorerliste Kevin Fiala und führt diese Statistik nun mit 40 Punkten (23 Tore/17 Assists) an. Seiner Mannschaft läuft es weniger gut. Bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung liessen die Sharks bei einem noch schlechter klassierten Team einen Punkt liegen.

Washington Capitals – Nashville Predators 2:3

Roman Josi, 0 Punkte, 23:51 TOI

Nino Niederreiter, 0 Punkte, 16:39 TOI​

Die Nashville Predators mit Captain Roman Josi und Stürmer Nino Niederreiter gewannen auch das dritte Spiel im neuen Jahr. Als Aussenseiter angetreten, bezwangen sie auswärts die Washington Capitals 3:2. Die beiden Schweizer liessen sich keine Skorerpunkte gutschreiben.

Chicago Blackhawks – Arizona Coyotes 2:0

Janis Moser, 0 Punkte, 14:10 TOI

Philipp Kuraschew, 0 Punkte, 16:02 TOI



Philipp Kuraschew ging mit den Chicago Blackhawks nach fünf Niederlagen in Serie im Schweizer Duell gegen die Arizona Coyotes mit Janis Moser als Sieger vom Eis. Chicago gewann 2:0, bleibt aber am Tabellenende sitzen. (sda)

Schweizer Skorerliste: screenshot: nhl.com