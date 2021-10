NHL: Fiala mit Assist – Grégory Hoffmann mit erstem Skorerpunkt

Minnesota Wild Stürmer Kevin Fiala beobachtet, wie Joel Eriksson gegen Los Angeles Kings Stürmer Anze Kopitar verteidigt. Bild: keystone

Kevin Fiala mit Assist – Grégory Hofmann mit erstem Skorerpunkt in der NHL

Colombo Blue Jackets – Seattle Kraken 2:1

Grégory Hofmann: 1 Assist

Zwei Tage nach dem NHL-Debüt trug sich Grégory Hofmann in der Nacht auf Sonntag nun auch in die Skorerliste der weltbesten Liga ein. Der Bernjurassier liess sich einen Assist gutschreiben.Der 28-jährige Stürmer war am 1:1-Ausgleich der Columbus Blue Jackets beteiligt. Der grösste Anteil am Treffer gebührte allerdings nicht ihm, sondern Eric Robinson, der mit ihm in der vierten Linie aufgestellt war. Der Amerikaner schloss den Gegenangriff mit einem schönen Schuss in die entfernte hohe Torecke ab.

Der Treffer in der 50. Minute brachte die Blue Jackets in die Verlängerung gegen die Seattle Kraken. In der Overtime holte die Mannschaft mit Hofmann sogar noch den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel.

San Jose Sharks – Winnipeg Jets 4:3

Timo Meier: 1 Assist, 16:03 TOI

Timo Meier hatte beim letzten Treffer des 4:3-Sieges der San Jose Sharks über die Winnipeg Jets den Stock im Spiel.

Minnesota Wild – Los Angeles Lakers 3:2

Kevin Fiala: 1 Assisst, 16:54 TOI

Kevin Fiala war am 1:1-Ausgleich von Minnesota Wild beteiligt, das auswärts gegen die Los Angeles Lakers 3:2 gewann. 24 Stunden zuvor hatte sich Fiala gegen die Anaheim Ducks sogar als Torschütze feiern lassen. Der 25-jährige St. Galler blickt mit zwei Skorerpunkten aus zwei Spielen und zwei Siegen auf einen gelungenen Saisonstart zurück.

Schweizer Skorerliste:

(saw/sda)