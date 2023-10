Im ersten Spiel der Saison mussten die Nashville Predators um Roman Josi eine Niederlage einstecken. Bild: keystone

Josis Nashville startet mit Niederlage in NHL-Saison +++ Wunderkind Bedard skort bei Debüt

Tampa Bay – Nashville 5:3

Roman Josi, 2 Schüsse, 25:37 TOI

Zum Start in die 107. NHL-Saison unterliegt Roman Josi in der Nacht auf Mittwoch mit den Nashville Predators bei den Tampa Bay Lightning 3:5. Dies, obwohl Nashville nach elf Sekunden des Schlussdrittels noch 2:1 in Führung gingen. Danach sorgten Nick Paul im Powerplay und Brandon Hagel durch einen Penalty aber schnell für die Wende, Paul traf auch nach Nashvilles 3:3-Ausgleich erneut, bevor Nikita Kutscherow mit seinem zweiten Treffer des Abends ins leere Tor für die Entscheidung sorgte.

Für den 33-jährigen Nationalverteidiger Josi, der seine 13. Saison in der nordamerikanischen Profiliga bestreitet, war es das erste Spiel nach einer in diesem Frühjahr erlittenen Gehirnerschütterung, aufgrund der er nicht nur die letzten 15 Partien der NHL-Saison, sondern auch die WM verpasste. Der Captain der Predators erhielt bei der Auftaktniederlage mit über 25 Minuten am meisten Eiszeit seines Teams, konnte diese jedoch nicht für einen Skorerpunkt nutzen und verliess das Eis mit einer Minus-2-Bilanz.

Pittsburgh – Chicago 2:4

Philipp Kurashev fehlte verletzt.

Beim 4:2-Auswärtssieg der Chicago Blackhawks über die Pittsburgh Penguins, bei dem die Gäste die Entscheidung mit drei Toren im Schlussdrittel herbeiführten, kam der Schweizer Philipp Kurashev nicht zum Einsatz. Der bald 24-jährige Berner laboriert nach wie vor an einer Verletzung am Handgelenk.

Mit von der Partie war dafür Supertalent Connor Bedard, der im NHL-Draft an allererster Stelle von Chicago ausgewählt wurde. Der 18-Jährige kam bei seinem Profi-Debüt gleich auf über 21 Minuten Eiszeit und liess sich beim 1:2-Anschlusstreffer einen Assist gutschreiben.

