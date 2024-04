Nico Hischier wird an der Bande von John Tavares bedrängt. Bild: keystone

Gut für die Schweizer Nati: Die «Swiss Devils» verpassen die Playoffs

New Jersey Devils – Toronto Maple Leafs 2:5

Nico Hischier (New Jersey): 1 Tor, 1 Assist, 2 Schüsse, TOI 20:08 Min.

Timo Meier (New Jersey): kein Schuss, TOI 19:19 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): kein Schuss, TOI 18:24 Min.

Akira Schmid (New Jersey): Ersatz.

Nach der 2:5-Niederlage haben die New Jersey Devils keine Chance mehr, die Playoffs zu erreichen. In Newark ging das Heimteam zwischenzeitlich 2:1 in Führung, wobei Captain Nico Hischier ein Tor und einen Assist beisteuerte.

Die Gäste aus Kanada drehten im Mitteldrittel die Partie dank zwei Treffern innert neun Sekunden und bauten die Führung im letzten Drittel aus. Eines der Tore war Saisontor Nummer 66 von Ex-ZSC-Stürmer Auston Matthews. Keinem anderen Aktiven gelangen in einer Saison so viele Treffer. Zuletzt traf der grosse Mario Lemieux 1995/96 so oft, nämlich 69 Mal.

Weil die New York Islanders das Derby gegen die New York Rangers 4:2 gewannen, finden die Playoffs definitiv ohne die Schweizer Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid statt. Dies hatte sich in den letzten Tagen zwar abgezeichnet, dennoch ist es eine bittere Enttäuschung für die Devils, die im letzten Jahr bis in die Viertelfinals vorgestossen und mit grossen Hoffnungen in diese Saison gegangen sind. Welche Spieler zum Schweizer WM-Team stossen werden, ist noch offen.

Nashville Predators – Winnipeg Jets 3:4 n.V.

Roman Josi (Nashville): 2 Assists, 4 Schüsse, TOI 25:42 Min.

Nino Niederreiter (Winnipeg): verletzt



Feiern kann dafür Roman Josi, der mit den Nashville Predators das Playoff-Ticket gelöst hat. Zwar verlor das Team aus Tennessee gegen die bereits qualifizierten Winnipeg Jets mit 3:4 nach Verlängerung, der eine Punkt reichte dem Heimteam jedoch, um nach der letztjährigen Enttäuschung wieder in die Playoffs einzuziehen. Josi gab zwei Assist und erreichte damit die Marke von 80 Skorerpunkten in dieser Saison (21 Tore, 59 Assists).

Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 3:1

Kevin Fiala (Los Angeles): 1 Schuss, TOI 18:53 Min.

Auch Kevin Fiala und die Los Angeles Kings haben gute Chancen, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Nach der 1:3-Niederlage gegen die Anaheim Ducks müssen die Kalifornier mit dem Feiern aber noch zuwarten. (ram/sda)