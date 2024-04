Vier Spiele, vier Pleiten – Hockey-Nati der Frauen kommt nicht in die Gänge

Tschechien – Schweiz 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) Utica, New York (USA). - 1388 Zuschauer. - SR Lieffers (CAN)/Rapin (USA). Tore: 1. Tejralova (Vanisova) 1:0. 17. Stalder (Müller, Enzler/Powerplaytor) 1:1. 35. Vanisova (Krizova, Pejzlova) 2:1. 36. Mlynkova (Sapovalivova) 3:1. 50. Pejsova (Cajanova, Mlynkova/Powerplaytor) 4:1. 56. Mlynkova (Hymlarova) 5:1. 60. Mlynkova (Pribylova, Pejsova/Unterzahltor) 6:1. Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Tschechien, 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz. (ram/sda)

Da alle Teams der Gruppe A die K.o.-Phase erreichen, steht das Team dennoch im Viertelfinal. In diesem kommt es am Donnerstag zum zweiten Aufeinandertreffen mit Finnland. Die Partie beginnt um 16.00 Uhr (live auf SRF 2). Das Gruppenspiel gegen die Finninnen hatte die Schweiz 2:5 verloren.

Im letzten Drittel zog Tschechien davon und sorgte mit drei weiteren Treffern für die bisher höchste Niederlage der Schweiz an diesem Turnier. Damit schlossen die Schweizerinnen die Gruppenphase punktelos auf dem letzten Platz der Tabelle ab.

Dank Lara Stalders Ausgleich in der 17. Minute – ihr zweites Turniertor – durften die Schweizerinnen für eine Weile auf den ersten Punktgewinn hoffen. Ein Doppelschlag in der 35. und 36. Minute besiegelte jedoch das Schicksal der Equipe von Trainer Colin Muller.

Das Schweizer Frauen-Nationalteam verliert auch das vierte und letzte Gruppenspiel an der Eishockey-WM im amerikanischen Utica. Gegen Tschechien gehen die Schweizerinnen gleich mit 1:6 unter. Nun geht es im Viertelfinal gegen Finnland.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Odermatt zeigt am «80ies Skiday», dass er es auch in Retro-Ausrüstung kann

Leute, die du im Flieger nicht in deiner Nähe haben willst

Leute, die du im Flieger nicht in deiner Nähe haben willst

Interne Dokumente zeigen: So diktierte die Baulobby den «Aktionsplan Wohnungsknappheit»

Greta frohlockt, FDP und SVP toben – so gehen die Meinungen zum Klima-Urteil auseinander

Die Schweiz verletzt Menschenrechte: Historischer Sieg für Klimaseniorinnen in Strassburg

Liverpool wohl mit neuem Trainer einig +++ Butscher übernimmt in Bochum

So fährst du, der Pöbel, richtig in der 1. Klasse – die 15 goldenen Regeln

Die ZSC Lions sind zu stark – Zug bleibt nur noch die Erinnerung als Hoffnung

Im Final vor zwei Jahren lag der Zug gegen die ZSC Lions mit 0:3 hinten, ehe er doch noch Meister wurde. Nun braucht es gegen die Zürcher wieder vier Siege in Folge. Wie, ist schwer vorstellbar.

Spötter sagen, der EVZ habe nun das ideale Szenario: Ein 0:3-Rückstand gegen die ZSC Lions ist schliesslich die Ausgangslage, die vor zwei Jahren in der spektakulärsten Aufholjagd im Schweizer Hockey und dem dritten Meistertitel der Zuger gipfelte. Die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus: Es ist der letzte Strohhalm, an den sich die in allen Belangen unterlegenen Zuger klammern.