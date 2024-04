Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Meier führt die Devils zum Sieg gegen Toronto – Fiala trifft und sichert Playoff-Teilnahme

Toronto – New Jersey 5:6

Nico Hischier, 1 Assist, 22:58 TOI

Timo Meier, 2 Tore, 1 Assist, 4 Schüsse, 20:46 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 18:03 TOI



Zwei Tage nach der bitteren Heimniederlage gegen die Toronto Maple Leafs revanchieren sich die New Jersey Devils. Sie besiegen das kanadische Team auswärts 6:5.

Im offenen Spiel mit mehreren Führungswechseln und zwei Toren in den ersten 39 Sekunden behielten die amerikanischen Gäste die Oberhand. Der Schwede Jesper Bratt erzielte in der 59. Minute das Game-Winning-Goal für die Devils. Neben ihm hatte auch der Schweizer Timo Meier einen grossen Anteil am Erfolg. Er schoss die Tore zur 3:2-Führung sowie zum 4:4-Ausgleich und sammelte zudem einen Assistpunkt.

Auch Captain Nico Hischier konnte sich einen Assist gutschreiben lassen. Beim 4:4 von Meier gewann er das entscheidende Bully. Bei Toronto erzielte der frühere ZSC-Stürmer Auston Matthews die persönlichen Tore 67 und 68 der Saison.

Weil schon vor der Partie feststand, dass die Devils (im Gegensatz zu den Leafs) die Playoffs verpassen werden, verliert der Auswärtserfolg etwas an Bedeutung.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Dallas – Winnipeg 0:3

Nino Niederreiter verletzt

Die Winnipeg Jets waren zuerst eiskalt, und jetzt brandheiss. Ende März verlor das Team von Nino Niederreiter sechs Spiele in Serie. Nun im April haben sie fünf Mal in Folge gewonnen. Auch auswärts bei den Dallas setzt sich Winnipeg durch. Nikolaj Ehlers, David Gustafsson und Mark Scheifele sorgten für die Tore. Niederreiter fehlte verletzt.

Los Angeles – Calgary 3:0

Kevin Fiala, 1 Tor, 5 Schüsse, 17:57 TOI

Kevin Fiala und die Los Angeles Kings stehen in den Playoffs. Beim wichtigen 4:1-Sieg gegen die Calgary Flames erzielt der Schweizer das erste Tor des Spiels.

In der 7. Minute landete der Puck während eines Überzahlspiels bei Fiala. Aus linker Position sorgte der Ostschweizer mit einem Handgelenkschuss für die frühe Führung des Heimteams. Es war sein 28. Treffer der Saison.

Die Kalifornier bauten den Vorsprung im zweiten Drittel aus und verteidigten die Führung im Schlussdrittel. Die Kings sind die siebte Franchise der Western Conference, welche das Playoff-Ticket gelöst hat. Um den letzten Platz kämpft der letztjährige Stanley-Cup-Sieger Vegas Golden Knights mit den St. Louis Blues.

Damit wird ein Schweizer Quartett in den NHL-Playoffs vertreten sein. Neben Fiala verlängert sich die Saison auch für Roman Josi (Nashville Predators), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) und Pius Suter (Vancouver Canucks).