Gold für die Schweiz! Nina Christen holt Gold im Dreistellungskampf



Bild: keystone

Gold für die Schweiz! Nina Christen Olympiasiegerin im Dreistellungskampf

Die Sportschützin Nina Christen ist Olympiasiegerin im Dreistellungsmatch mit dem Gewehr über 50 Meter. Die 27-jährige Nidwaldnerin setzt sich vor den beiden Russinnen Julia Sykowa und Julia Karimowa durch. Sie ist damit die erste Schweizer Schützin, die Olympia-Gold gewinnt.

Video: SRF

Im Final mit den letzten fünf Stehend-Schüssen bewies Christen mit fünf Treffern über 10,0 Nerven aus Stahl. So wies sie am Ende volle zwei Punkte Vorsprung auf.

Vor Wochenfrist hatte Christen am Ursprung der bisher so erfolgreichen Schweizer Spiele in Tokio gestanden. Die Schützin aus Wolfenschiessen gewann mit dem Luftgewehr Bronze über 10 m und damit die erste von bislang elf Schweizer Medaillen. Vor fünf Jahren in Rio war sie im Dreistellungsmatch Sechste geworden.

Nina Christen Name: Christen

Vorname: Nina

Disziplin: Kleinkaliber Dreistellungsmatch 50 m Luftgewehr 10 m

Wohnort: Immensee

Geburtsdatum: 07.02.1994

Grösse: 160 cm

Bisherige Olympia-Teilnahmen (Rang):

2016 (6. Kleinkaliber Dreistellungsmatch 16. Luftgewehr) 2021 (1. Kleinkaliber Dreistellungsmatch, 3. Luftgewehr)





Letztmals hatte 1948 in London mit dem Berner Emil Grünig ein Schweizer Schütze Olympia-Gold gewonnen – ebenfalls im Dreistellungsmatch, aber damals über 300 m. (zap/sda)

