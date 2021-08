Sport

Olympia 2020: Biles besiegt Dämonen im Kopf, aber nicht die Chinesinnen



Biles besiegt die Dämonen im Kopf, aber nicht die Chinesinnen

Simone Biles gewinnt zum Abschluss der Kunstturn-Wettkämpfe in Tokio Bronze am Schwebebalken. China holt zweimal Gold.

Nachdem sie aufgrund mentaler Probleme auf den Mehrkampf und drei Gerätefinals verzichtete hatte, kehrte Simone Biles am Dienstag doch noch einmal auf die Olympia-Bühne zurück. Die 24-jährige Amerikanerin zeigte im Final am Schwebebalken eine fast fehlerfreie Übung, die mit Bronze belohnt wurde.

Biles verzichtete aber insbesondere beim Abgang auf Höchstschwierigkeiten. Sie sprang mit einem Doppelsalto gehockt vom Balken, normalerweise würde gestreckt und mit einer oder gar zwei Schrauben beenden. Doch die Schrauben sind genau das, was Biles in den letzten Tagen Mühe bereitet hat.

Für die US-Amerikanerin war es die zweite Medaille an diesen Spielen nach Silber im Team-Final, den sie allerdings nach nur einem Sprung abgebrochen hatte. Die Chinesinnen Guan Chenchen und Tang Xijing waren eine Klasse für sich und sicherten sich Gold und Silber.

Ähnlich grosser Applaus wie bei Biles brandete nach der Reckübung von Daiki Hashimoto auf. Der Japaner holte sich vier Tage vor seinem 20. Geburtstag nach Gold im Mehrkampf und Silber mit dem Team auch den Olympiasieg am Königsgerät. Silber ging an Tin Srbic aus Kroatien, Bronze an Nikita Nagorni aus Russland. Alle anderen Final-Teilnehmer stürzten oder liessen sich einen groben Fehler zu Schulden kommen.

Ebenfalls einen chinesischen Sieg gab es am Barren, an dem Zou Jingyuan seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Der Weltmeister von 2017 und 2018 turnte wiederum ein Übung nahe der Perfektion und wurde dafür mit einer Note von 16.233 belohnt. Der Deutsche Lukas Dauser gewann Silber, Bronze holte der Türke Ferhat Arican. (abu/sda)

