Sport

Olympia 2020

Schweizer Dreifachsiege bei Olympia – früher waren wir eine Turn-Nation



bild: keystone

Schweizer Dreifachsiege bei Olympia – früher waren wir eine Turn-Nation

Der Dreifachtriumph der Mountainbikerinnen im olympischen Cross-Country-Rennen von Tokio war aus Schweizer Sicht keine Premiere, aber dennoch historisch. 1928 und 1936 durften die Turner jeweils Gold, Silber und Bronze entgegen nehmen.

Vor 85 Jahren standen in Berlin im Bodenturnen mit Georges Miez, dem mit vier Goldmedaillen erfolgreichsten Schweizer Olympioniken an Sommerspielen, Josef Walter und Eugen Mack letztmals drei Schweizer gemeinsam auf dem Podest.

Zwölf Jahre zuvor waren es ebenfalls die Turner, die der Schweiz am Pauschenpferd durch Josef Wilhelm, Jean Gutweniger und Antoine Rebetez einen Dreifachsieg bescherten.

Die beiden anderen Schweizer Dreifachsiege: 1936 Turnen, Boden

Gold: Georges Miez

Silber: Josef Walter

Bronze: Eugen Mack



1924 Turnen, Pauschenpferd

Gold: Josef Wilhelm

Silber: Jean Gutweniger

Bronze: Antoine Rebetez

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die beiden Dreifacherfolge aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sind allerdings nicht mit der Moderne und dem perfekten Auftritt von Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand zu vergleichen. Am ehesten ist als Vergleich der Vierfachtriumph der Schweizer Abfahrer an der Ski-WM 1987 in Crans-Montana heranzuziehen. Damals siegte Peter Müller vor Pirmin Zurbriggen, Karl Alpiger und Franz Heinzer. An Olympischen Spielen standen aber selbst die Skirennfahrer noch nie zu Dritt auf dem Podest.

Mehr als eine Medaille im selben Wettkampf – auch das ist eine Seltenheit für die Schweiz. An Sommerspielen standen letztmals im Jahr 2000 zwei Schweizerinnen gemeinsam auf dem Podest: Brigitte McMahon (Gold) und Magali Messmer (Bronze) im Triathlon der Frauen. (pre/sda)

bild: keystone

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio 1 / 37 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio quelle: keystone / vincent thian Nico schickt Marco zum Cheerleading – mit Eleganz hat das wenig zu tun Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter