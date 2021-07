Sport

Olympia 2020

Olympia 2020 Tokio: Programm vom 30. Juli mit Desplanches und Wanders



Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio 1 / 45 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio quelle: keystone / morry gash

Olympia-Programm: Das läuft am Freitag in Tokio

Die Highlights

Schwimmen

Am Freitag ist der grosse Tag von Jérémy Desplanches. Der Genfer schwimmt im Final über 200 m Lagen um seine erste Olympia-Medaille, nachdem er an Welt- (Silber) und Europameisterschaften (Gold und Silber) bereits drei Medaillen gewonnen hat. Desplanches bereitet sich seit Jahren auf diesen Tag vor. Um die angestrebte Medaille zu gewinnen, muss sich der Romand im Vergleich zum Halbfinal wohl noch einmal deutlich steigern.

Bild: keystone

Fechten

An Welt- und Europameisterschaften gewannen die Schweizer Degenfechter regelmässig Medaillen. An Olympischen Spielen gehörten sie aber seit 2004 und der Goldmedaille von Marcel Fischer stets zu den Geschlagenen, so auch in Tokio im Einzel. Am Freitag bietet sich Max Heinzer, Michele Niggeler und Benjamin Steffen im Teamwettkampf die nächste und in Tokio auch die letzte Chance.

Schiessen

Über 25 m mit der Sportpistole endet am Freitag die Karriere der Schützin Heidi Diethelm Gerber. In dieser Disziplin erreichte die Thurgauerin vor fünf Jahren in Rio de Janeiro mit dem Gewinn der Olympia-Bronzemedaille ihren Karriere-Höhepunkt. Zu gerne würde die 52-Jährige in Tokio noch einmal brillieren.

Rudern

Roman Röösli/Barnabé Delarze verpassten als Fünfte eine Medaille, nun soll es Jeannine Gmelin für die Schweizer Ruder-Delegation im Skiff der Frauen richten. Die Olympia-Fünfte von Rio kam bisher nicht ohne Probleme durch die Regatta, fühlt sich aber für den Final bereit für den Exploit. Die Zürcher Oberländerin qualifizierte sich als Zweite ihres Halbfinals für den Endlauf.

BMX

Trotz des Ausscheidens von Simon Marquart besitzt die Schweizer Delegation im BMX Race noch immer zwei Trümpfe. Sowohl Routinier David Graf im letzten Wettkampf seiner Karriere als auch Zoé Claessens bei den Frauen verfügen über das Potenzial für eine Medaille. Insbesondere Graf hat mit Olympia noch eine Rechnung offen, schied er doch in Rio wegen eines Sturzes im Halbfinal aus.

Leichtathletik

Am siebten Wettkampftag greifen auch die Leichtathleten ins Olympia-Geschehen ein. Langstreckenläufer Julien Wanders tritt über 10'000 m im einzigen Final des Tages an. Im Programm stehen auch die 100-m-Vorläufe mit den drei schnellsten Schweizerinnen, Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte und Salomé Kora.

Bild: fxp-fr-sda-rtp

Die 21 Medaillen-Entscheidungen vom Dienstag

2.33 Uhr

Rudern, Frauen, Skiff (02.33 Uhr)

🇨🇭mit Jeannine Gmelin



Bild: keystone

2.45 Uhr

Rudern, Männer, Skiff

3.05 Uhr

Rudern, Frauen, Achter

3.25 Uhr

Rudern, Männer, Achter

3.41 Uhr

Schwimmen, Frauen, 200 m Brust

3.50 Uhr

Schwimmen, Männer, 200 m Rücken

3.59 Uhr

Schwimmen, Frauen, 100 m Crawl

4.15 Uhr

Schwimmen, Männer, 200 m Lagen

🇨🇭 mit Jérémy Desplanches



4.40 Uhr

Rad BMX, Männer

🇨🇭evtl. mit David Graf

4.50 Uhr

Rad BMX, Frauen

🇨🇭evtl. mit Zoé Claessens

7.00 Uhr

Schiessen, Frauen, Sportpistole 25 m

🇨🇭evtl. mit Heidi Diethelm Gerber

Bild: keystone

7.50 Uhr

Trampolin, Frauen



8.00 Uhr

Tennis, Männer, Doppel: Austin Krajicek/Tennys Sandgren (USA) – Marcus Daniell/Michael Venus (NZL)

9.00 Uhr

Kanu, Slalom, Männer, Kajak, Einer

🇨🇭 evtl. mit Martin Dougoud



9.45 Uhr

Bogenschiessen, Frauen

Ca. 11.50 Uhr

Judo, Frauen, über 78 kg

Ca. 12.20 Uhr

Judo, Männer, über 100 kg

12.30 Uhr

Fechten, Männer, Degen, Teams

🇨🇭evtl. mit Max Heinzer, Michele Niggeler und Benjamin Steffen

Bild: keystone

Ca. 12.30 Uhr

Badminton, Mixed, Doppel: Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (CHN) – Wang Yi Liu/Huang Dong Ping (CHN)

13.30 Uhr

Leichtathletik, Männer, 10'000 m

🇨🇭mit Julien Wanders



14.00 Uhr

Tischtennis, Männer, Einzel

Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag

1.48 Uhr: Felix Vogg

Reiten, Concours Complet, Dressur

2.00 Uhr: Heidi Diethelm Gerber

Schiessen, Sportpistole 25 m, Qualifikation, 2. Teil

2.15 Uhr: Loïc Gasch

Leichtathletik, Hochsprung, Qualifikation

3.00 Uhr: Mirco Gerson/Adrian Heidrich

Beachvolleyball, Vorrunde, Gruppe C, gegen Adrian Carambula/Enrico Rossi

Ab 3.00 Uhr: Max Heinzer, Michele Niggeler und Benjamin Steffen

Fechten, Degen, Teams, Achtelfinals (03.00 Uhr). Evtl. Viertel- (04.25 Uhr), Halbfinals (06.40 Uhr), um Platz 3 (11.30 Uhr)

Ab 3.00 Uhr: David Graf

Rad BMX, Halbfinals

Bild: keystone

Ab 3.15: Zoé Claessens

Rad BMX, Halbfinals

3.25 Uhr: Lore Hoffmann, Delia Sclabas

Leichtathletik, 800 m, Vorlauf

3.35 Uhr: Noé Ponti

Schwimmen, 100 m Delfin, Halbfinal

Ab 5.05 Uhr: Lucien Cujean/Sébastien Schneiter:

Segeln, 49er, 7., 8. und 9. Wettfahrt

Ab 5.05 Uhr: Maud Jayet

Segeln, Laser Radial, 7., 8. und 9. Wettfahrt

5.15 Uhr: Mujinga Kambundji, Ajla del Ponte und Salomé Kora

Leichtathletik, 100 m, Vorlauf

Ab 5.15 Uhr: Linda Fahrni/Maja Siegenthaler

Segeln, 470, 5. und 6. Wettfahrt

7.00 Uhr: Martin Dougoud

Kanu, Slalom, Kajak, Einer, Halbfinal

8.00 Uhr: Michelle Heimberg

Wasserspringen, 3 m, Qualifikation

11.06 Uhr: Mélody Johner

Reiten, Concours Complet, Dressur

(abu/sda)

Der Medaillenspiegel:

Mehr zu den Olympischen Spielen:

