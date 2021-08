Sport

Olympia 2020: Reiter Robin Godel verabschiedet sein Pferd Jet Set



«Er ging, als er tat, was er am meisten liebte» – Reiter Godel verabschiedet Jet Set

Vielseitigkeitsreiter Robin Godel sorgte gestern in Tokio für einen Tiefpunkt der so erfreulichen Olympischen Spiele aus Schweizer Sicht. Sein Pferd Jet Set wurde nach einem Unfall eingeschläfert.

Der 22-jährige Godel verabschiedete sich in einem emotionalen Instagram-Post vom Vierbeiner. «Jet war ein aussergewöhnliches Pferd und war einmal mehr dabei, einen grossartigen Geländeritt zu absolvieren», schreibt der Freiburger. «Er ist gegangen, als er das tat, was er am meisten liebte – galoppieren und über Hindernisse springen.»

Der 14-jährige Wallach hatte gestern kurz nach dem fünftletzten Hindernis angehalten. Er hatte sich bei der Landung in der letzten Wasserkombination verletzt. Jet Set konnte deshalb auf einem Bein nicht mehr richtig auffussen und humpelte.

Kein Vorwurf an den Reiter

«Wir haben einen Bänderriss in der Fesselbeuge vorne rechts diagnostiziert», sagte Equipenchef und Veterinär Dominik Burger. Deshalb sei gemeinsam mit der Entourage entschieden worden, Jet Set aufgrund des Schweregrades der Verletzung von seinen Schmerzen zu erlösen.

«Dem Reiter kann man keinen Vorwurf machen, so etwas kann schnell passieren», sagte Burger. «Es ist einfach nur Pech und äusserst tragisch.»

Robin Godel blieb beim Vorfall unverletzt. Er kündigte in seinem Post an, sich nun für einige Zeit aus den sozialen Medien zurückzuziehen. «Ich hoffe, dass ihr das versteht.»

Trotz des Zwischenfalls geht das Schweizer Concours-Complet-Team heute im abschliessenden Springen an den Start. Für Godel kommt Ersatzreiterin Eveline Bodenmüller mit Violine de la Brasserie zum Einsatz. Nach dem Ausfall von Godel und Jet Set liegt das angestrebte Diplom für die Equipe nicht mehr in Reichweite. (ram)

(Mit Material der Agentur Keystone-SDA)

