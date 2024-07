Die Olympischen Sommerspiele finden vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris statt. Bild: keystone

Medaillenspiegel: Wer räumt 2024 an den Olympischen Sommerspielen in Paris ab?

Die Schweiz holte 2021 an den Olympischen Sommerspielen in Tokio 13 Medaillen und lag damit auf Rang 24 im Medaillenspiegel. Damals gab es drei Gold-, 4 Silber- und 6 Bronzemedaillen. Wie schlagen sich die Schweizer Athletinnen und Athleten dieses Jahr in Paris?

Mehr «Sport»

Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris starten am 26. Juli und dauern etwas mehr als zwei Wochen. Wer dabei wie viele Medaillen holt und wie sich die Schweiz schlägt, siehst du hier im Medaillenspiegel.

Der Medaillenspiegel in Paris 2024