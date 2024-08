Roman Mityukov jubelt über Olympiabronze. Bild: keystone

Bronze und Schweizer Rekord! Mityukov schenkt der Schweiz zum 1. August eine Medaille

Roman Mityukov beschert der Schweiz am Nationalfeiertag eine Olympia-Medaille, die dritte für die Delegation von Swiss Olympic in Paris. Der Genfer schwimmt zwei Tage nach seinem 24. Geburtstag zu Bronze.

So schwamm Mityukov zu Bronze. Video: SRF

Mityukov musste sich im Pariser Schwimmbecken der La Défense Arena einzig dem Ungarn Hubert Kos und dem Griechen Apostolos Christou geschlagen geben. Der WM-Zweite schlug nach den vier Bahnlängen in 1:54,85 Minuten an, womit er seinen Schweizer Rekord um fast eine halbe Sekunde senkte.

Mityukov liess es in seinem ersten olympischen Final gewohnt ruhig angehen, belegte nach 150 m den 5. Rang, setzte auf der letzten Bahnlänge jedoch zum Schlussspurt an und zog noch an zwei Konkurrenten vorbei. Zu Silber fehlten ihm lediglich drei Hundertstel. Gold lag mit einem Rückstand von knapp sechs Zehntel für den Vorlauf-Schnellsten und Halbfinal-Zweiten allerdings ausser Reichweite.

Mityukov sorgte für die vierte Medaille eines Schweizer Schwimmers an Olympischen Spielen, der vierten in Bronze. Vor drei Jahren in Tokio waren Jérémy Desplanches über 200 m Lagen und Noè Ponti über 100 m ebenfalls Dritte geworden, wie 1984 in Los Angeles Étienne Dagon über 200 m Brust. (abu/sda)