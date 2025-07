Die deutschen Fussballerinnen können im EM-Halbfinale gegen Spanien auf die Unterstützung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzen. Das Staatsoberhaupt reist zum K.o-Spiel des DFB-Teams gegen die Weltmeisterinnen am Mittwoch nach Zürich in den Letzigrund. Das teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit.Zuvor hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ankündigen lassen, dass er bei einem Endspieleinzug der deutschen Frauen am Sonntag in Basel im Stadion sein werde. «Der Bundeskanzler ist ein fanatischer Anhänger dieser Frauen-EM», hatte Regierungssprecher Stefan Kornelius gesagt.Merz wäre auch gerne schon im Halbfinale in die Schweiz gereist. Das scheitere aber daran, dass am gleichen Tag der französische Staatspräsident Emmanuel Macron nach Berlin komme, hiess es. (riz/sda/dpa)