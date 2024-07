Audrey Gogniat (rechts) strahlt über Bronze. screenshot: srf

Bronze! Schützin Gogniat gewinnt die erste Schweizer Medaille in Paris

Wie in Rio de Janeiro und in Tokio sorgt auch in Paris eine Schützin für die erste Schweizer Medaille. Die Jurassierin Audrey Gogniat gewinnt mit dem Luftgewehr über 10 m Bronze.

Die 21-Jährige hielt sich im Final mit den besten acht Schützinnen der Qualifikation von Anfang an im Spitzenfeld. Sie hielt dem Druck auch im weiteren Verlauf des Wettkampfs stand.

Die Entscheidung: Gogniat beendet den Wettkampf der Amerikanerin Maddalena. Video: SRF

Die Jurassierin zeigte eine beeindruckende Konstanz. Ihre Schüsse waren mit einer Ausnahme zwischen 10,2 und 10,8 Punkten wert. Besser als Audrey Gogniat waren lediglich zwei asiatische Teenager. Die 16-jährige Südkoreanerin Ban Hyojin wurde vor der 17-jährigen Chinesin Huang Yuting Olympiasiegerin – in einem Thriller, in dem am Ende ein Zehntelpunkt entschied.

Die 21-jährige Audrey Gogniat kommt aus Le Noirmont. Die 1,68 m grosse Athletin gewann in diesem Jahr bereits Bronze an der Europameisterschaft. An der WM im vergangenen Jahr belegte sie Rang 6.

Nervenstärke als Trumpf

An den Olympischen Spielen gelang es ihr, im Tunnel zu bleiben. Vielleicht half ihr dabei der Wechsel ihrer Telefonnummer, die nur einem ganz engen Kreis bekannt war. Nichts sollte Gogniat ablenken.

Audrey Gogniat erhält ihre Medaille. screenshot: srf

Neu war die Qualifikation am Vortag, was den Schützinnen eine möglicherweise nervöse Nacht bescherte. Ihr Trainer Enrico Friedemann betonte schon vor der Abreise nach Frankreich: «Audrey ist jung und mental stark. Wenn sie im Final steht, dann ist alles möglich.»

Gogniat belegte schon nach der Qualifikation Rang 3. Mit 632,6 Punkten schaffte sie dabei eine neue persönliche Bestleistung.

In Paris tat es Gogniat Heidi Diethelm und Nina Christen gleich, die vor acht und vor drei Jahren in Rio de Janeiro und in Tokio den Schweizer Medaillenreigen ebenfalls mit dem Gewinn einer Bronzemedaille eröffnet hatten. Die Thurgauerin Diethelm war dies mit der Sportpistole über 25 m Bronze geglückt, die Nidwaldnerin Christen ebenfalls mit dem Luftgewehr über 10 m. (ram/sda)