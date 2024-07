«In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Sportlerinnen Opfer von versteckten Aufnahmen, die dann über das Internet verbreitet wurden», begründet Mizuno in einer Mitteilung die Motivation für die Neuerung. Schliesslich gelang es in fünfjähriger Arbeit, Stoffe zu kreieren, die sowohl Höchstleistung zulassen, aber auch Infrarot blockieren.

Der japanische Sportartikelhersteller Mizuno hat sich dem Kampf gegen Nackt- und Unterwäschefotos angenommen, die man mit einer speziellen Kamera und dank Infrarottechnik von der Tribüne aus schiessen kann. In die Trikots der japanischen Volleyball-, Leichtathletik- und Tischtennis-Equipen wurde Material eingearbeitet, das verbirgt, was verborgen bleiben soll.

Japans Volleyball-Team der Frauen träumt an den Olympischen Spielen von einer Medaille. Wovon es nicht träumt, ist, mittels Infrarotkameras in den Fokus perverser Zuschauer zu geraten. Dank ihres Ausrüsters müssen sich die Frauen deswegen keine Sorgen machen.

Trump will Zugriff auf Biden-Spenden verhindern +++ Musk: «Spende nicht 45 Mio. an Trump»

Hugo Leuenberger – der Verteidiger mit dem vertonten Namen

Hugo Leuenberger ist an seinem 77. Geburtstag verstorben. Er entstammt einer grossen Uzwiler Hockey-Dynastie und gehört zu den populärsten Spielern der SCB-Geschichte.

Sein Name ist vertont worden. Drüben in Amerika hat Bobby Orr das Spiel der Verteidiger in den 1970er-Jahren revolutioniert. Ab 1973 führt Hugo Leuenberger beim SCB und in der Nationalmannschaft vor, dass Verteidiger nicht bloss Abräumer sind. Sondern Künstler. Die Fans haben seinen Namen vertont. Strophen und Refrain haben den gleichen Text; Hu-go. Es ist der Vorname des kleinen, flinken, ja eleganten Verteidigers mit dem Bierbäuchlein, der so schön Bögen fahren kann und übers Eis zu schweben scheint.