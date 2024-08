Zwei Zweier und hoffentlich lauter Zehner – das läuft heute Freitag in Paris

Können Schweizer um die Medaillen kämpfen? Nach den Halbfinals stehen um 21.35 Uhr (Männer) und 21.50 Uhr (Frauen) die Finals an im «Skicross auf Rädern».

Spektakel ist garantiert, wenn um die Medaillen gesprungen wird. Der Final der Frauen beginnt um 13.50 Uhr, jener der Männer um 19.50 Uhr. Schweizer Trampolinturner sind nicht am Start.

Die «Königsdisziplin» der Olympischen Sommerspiele nimmt nach einem Horsd'œuvre (zwei Wettkämpfe im Gehen) ihren Betrieb auf. Eröffnen werden ihn am Vormittag die Zehnkämpfer, als erste Schweizer Vertretung ist ab 11.50 Uhr ein Trio um Mujinga Kambundji in den Vorläufen über 100 m im Einsatz.

Noè Ponti ist in seiner Lieblingsdisziplin im Einsatz, den 100 m Delfin. Der Tessiner hat um 11 Uhr die Pflichtaufgabe Vorlauf zu meistern, ehe er hoffentlich um 21 Uhr um einen Platz im Final schwimmt. Dieser ist dann am Samstagabend.

Es könnte ein medaillenreicher Freitag werden. Um 11.30 Uhr rudern Roman Röösli und Andrin Gulich im Zweier ohne (Bild), in dem sie amtierende Weltmeister sind, um den Olympiasieg. Um 12.02 Uhr steht der Final der zweifachen Europameister Jan Schäuble und Raphael Ahumada im Leichtgewichts-Zweier an.

Holt nach Audrey Gogniat (Bronze mit dem Luftgewehr) eine zweite Schweizer Schützin eine Olympiamedaille? Die 26-jährige Chiara Leone hat sich als Dritte für den Dreistellungsmatch über 50 m mit dem Kleinkalibergewehr qualifiziert. Ab 9.30 Uhr entscheidet sich, ob die Schweiz drei Jahre nach dem Olympiasieg von Nina Christen in dieser Disziplin erneut Edelmetall gewinnt.

Darf die Schweiz eine oder gar mehrere weitere Olympia-Medaillen feiern? Im Rudern hat sie zwei heisse Eisen, im Schiessen eine Finalistin und vielleicht klappt es spät am Abend mit dem BMX.

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Lass uns schätzen! Was denkst du, wann diese Alltagsdinge erfunden wurden?

Trump wischt Kritik an Vance weg: Vizes haben «bei der Wahl keinen Einfluss»

So zelebrierte die Schweiz ihren Nationalfeiertag anno dazumal

Wo gibt es Feuerwerk und Party? Eine Auswahl der grössten 1. August-Feiern in der Schweiz

Nadal nach Doppel-Aus: «Wir werden sehen, ob ich weiterhin die normale Tour spiele»

Nach dem Ausscheiden im Einzel gegen Novak Djokovic scheitert Rafael Nadal an den Olympischen Spielen auch im Doppel mit Carlos Alcaraz. Und die Tenniswelt fragt sich: Wann verkündet Nadal seinen Rücktritt?

Das Tennis-Doppelturnier an den Olympischen Spielen in Paris muss seit gestern ohne seine grösste Attraktion auskommen. Das spanische Duo Rafael Nadal/Carlos Alcaraz scheiterte im Viertelfinal an den US-Amerikanern Austin Krajicek und Rajeev Ram klar mit 2:6 und 4:6.