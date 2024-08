Truls Möregardh feiert seinen grossen Coup. Bild: www.imago-images.de

Underdog mit sechseckigem Schläger wirft sensationell Weltnummer 1 aus China raus

Truls Möregardh ist an den Olympischen Spielen eine riesige Sensation geglückt. Der Schwede schlug völlig überraschend den besten Spieler der Welt, den Chinesen Wang Chuqin – und das mit einem unkonventionellen Schläger.

Mehr «Sport»

Ein 22-Jähriger hat die Tischtennis-Welt auf den Kopf gestellt. Dem Schweden Truls Möregardh ist eine der grössten Überraschungen in der Geschichte seiner Sportart gelungen. Er warf in den Sechzehntelfinals der Einzelkonkurrenz an den Olympischen Spielen in Paris niemand anders als den klaren Goldfavoriten raus: Wang Chuqin aus China.

Um zu verdeutlichen, wie gut Wang ist, genügt ein Blick auf die Weltrangliste. In dieser hat er als Führender beinahe doppelt so viele Punkte wie der Zweitplatzierte. Möregardh ist als Nummer 26 der Welt zwar kein Habenichts, aber im Vergleich mit dem Chinesen doch eine kleine Nummer.

Wang spielt mit konventionellem Schläger, Möreghard mit einem sechseckigen. Bild: www.imago-images.de

Doch in einem Spiel ist immer alles möglich – diese Weisheit bestätigten der Schwede und der Chinese in Paris. Möregardh ging mit 2:0 Sätzen in Führung und er blieb weiter fokussiert, als Favorit Wang auf 2:2 ausgleichen konnte. Möregardh zog sein Spiel durch und feierte einen völlig unerwarteten 4:2-Sieg.

Der Matchball und der Jubel. Video: SRF

Der Glaube kann Berge versetzen

«Ich habe wirklich fantastisch gespielt», strahlte der Sieger. Er habe sich an seinen Plan gehalten und fest daran geglaubt, dass er gewinnen könne. «Ich spürte, dass ich einfach alles loslassen, an mich glauben und das Tischtennis spielen sollte, das ich mag.»

Wang wurde tags zuvor Olympiasieger im Mixed und bezahlte diese Goldmedaille mit dem Verlust seines Lieblingsschläger. Ein Fotograf zerstörte ihn im Gedränge unabsichtlich. Aber der Verlierer suchte keine Ausreden: «So ist der Sport, es gibt Hochs und es gibt Tiefs. Es lag an mir selber, ich war heute schlicht nicht gut genug.»

Wang blieb nichts anderes übrig, als seinem Besieger zu gratulieren. Bild: www.imago-images.de

Ein besonderer Schläger

Der überraschende Sieger Truls Möregardh fällt an der Tischtennisplatte ohnehin auf. Denn sein Schläger ist nicht oval, sondern sechseckig. «Ich treffe damit den Ball besser», erklärte der 22-Jährige. «Ich kann viel mehr Tempo spielen als mit dem traditionellen Schläger.» Die Schlagfläche ist etwa fünf Prozent grösser, der «Sweetspot», die optimale Trefferfläche, etwas breiter und wenige Millimeter nach oben verschoben.

Das Runde vor dem Eckigen. Bild: keystone

Mit diesem Schläger und dem Schwung vom grossen Sieg gewann Möregardh gestern gleich auch noch den Achtelfinal gegen Kao Cheng-jui aus Taiwan mit 4:1.

Wie der legendäre Waldner?

Nun steht der Schwede im Viertelfinal, heute Donnerstag um 21 Uhr bekommt er es mit dem Ägypter Omar Assar zu tun. Natürlich träumt Truls Möregardh davon, es seinem berühmten Landsmann Jan-Ove Waldner gleichzutun und wie dieser (1992 in Barcelona) ebenfalls Olympiasieger zu werden:

Und die dominierenden Chinesen? Die haben mit Fan Zhendong nur noch einen Athleten dabei. Der amtierende Weltmeister ist die aktuelle Weltnummer 2, Fan bekommt es um 17 Uhr mit dem Japaner Tomokazu Harimoto zu tun.

Botschafter im Kampf gegen den Krebs Wer Truls Möregardh ans Handgelenk schaut, dem fällt sein Armband auf. «Fuck Cancer» ist zu lesen. Der Schwede engagiert sich gegen die Krankheit, seit ein langjähriger Freund und Trainingskollege daran erkrankte. Sieben Jahre nach der Diagnose Leukämie ist er gesund und kann wieder Tischtennis spielen.