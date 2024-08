Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris 1 / 64 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris Hast du genug Goldketteli, Sascha? quelle: keystone / andy wong

Schweizer Medaillenhoffnungen und Biles' 2. Streich? Das läuft heute bei Olympia in Paris

Mehr «Sport»

Die Highlights

Schwimmen

Einerseits treten heute Thierry Bollin (50 m Crawl, 11.26 Uhr) und Jérémy Desplanches (200 m Lagen, 11.56 Uhr) in ihren Vorläufen – und am Abend hoffentlich auch in den Halbfinals – an. Andererseits, und viel wichtiger, schwimmt Roman Mityukov über 200 m Rücken (ca. 20.37 Uhr) um eine Medaille. Im Vorlauf war er der Schnellste, auch im Halbfinal kam der 24-Jährige souverän weiter.

Roman Mityukov ist ein heisser Anwärter auf eine Medaille. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Kanu

Nicht nur im Schwimmen darf die Schweiz heute von einer Medaille träumen. Martin Dougoud absolvierte die Vorläufe im Kajak-Einer mit der sechstschnellsten Zeit. Gelingt ihm auch im Halbfinal (15.30 Uhr) ein guter Lauf, kann er im Final (17.30 Uhr) auf eine Platzierung in den Top 3 hoffen. Dazu bräuchte es aber einen Exploit des 33-Jährigen.

Martin Dougoud. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Kunstturnen

Es winkt die zweite Gold-Medaille in Paris für Überturnerin Simone Biles. Nach dem Sieg im Teammehrkampf tritt die US-Amerikanerin im Einzelmehrkampf als Favoritin an. Als grösste Herausforderinnen gelten die Brasilianerin Rebeca Andrade und Biles' Landsfrau Sunisa Lee.

Segeln

Nach zwölf Rennen liegen die Schweizer Sebastien Schneiter und Arno de Planta auf Platz 8. Damit haben sie sich fürs Medal Race (14.43 Uhr) qualifiziert. Der Rückstand auf die Medaillenplätze beträgt dabei allerdings 16 Punkte. Damit sind Schneiter/de Planta im Kampf um eine Medaille am Schweizer Nationalfeiertag so gut wie chancenlos.

Haben ihre Medaillenchancen im letzten Rennen vom Mittwoch vergeben: Sébastien Schneiter und Arno de Planta (r.). Bild: keystone

Die 18 Medaillen-Entscheidungen am Donnerstag

7.30 Uhr

Leichtathletik, Gehen, Männer, 20 km

9.20 Uhr

Leichtathletik, Gehen, Frauen, 20 km

Mit den Medaillen-Entscheidungen im Gehen beginnen auch die Leichtathletik-Wettkämpfe. Bild: www.imago-images.de

9.30 Uhr

Schiessen, Männer, Dreistellungsmatch Gewehr 50 m

11.18 Uhr

Rudern, Frauen, Doppelzweier

11.30 Uhr

Rudern, Männer, Doppelzweier

11.50 Uhr

Rudern, Frauen, Vierer ohne

12.10 Uhr

Rudern, Männer, Vierer ohne

14.43 Uhr

Segeln, Männer, 49er

🇨🇭 mit Arno de Planta/Sébastien Schneiter



15.43 Uhr

Segeln, Frauen, 49er FX

17.30 Uhr

Kanu, Slalom, Männer, Kajak-Einer

🇨🇭 evtl. mit Martin Dougoud

ca. 17.35 Uhr

Judo, Männer, bis 100 kg

🇨🇭evtl. mit Daniel Eich



18.05 Uhr

Judo, Frauen, bis 78 kg

18.15 Uhr

Kunstturnen, Frauen, Mehrkampf

Kann Rebeca Andrade Simone Biles herausfordern? Bild: keystone

20.30 Uhr

Fechten, Frauen, Florett, Team-Wettkampf

20.30 Uhr

Schwimmen, Frauen, 200 m Delfin

20.37 Uhr

Schwimmen, Männer, 200 m Rücken

🇨🇭 mit Roman Mityukov



21.04 Uhr

Schwimmen, Frauen, 200 m Brust

21.49 Uhr

Schwimmen, Frauen, 4x200 m Crawl

Weitere Schweizer Einsätze

ab 09.00 Uhr

Golf, 1. Runde

🇨🇭 mit Joel Girrbach



Golfer Joel Girrbach. Bild: keystone

9.30 Uhr

Rudern, Skiff, Halbfinal

🇨🇭 mit Aurelia-Maxima Janzen



ab 11 Uhr

Reiten, Springen, Qualifikation für Team-Final (ab 11.00 Uhr)

🇨🇭 mit Martin Fuchs, Steve Guerdat, Pius Schwizer

11.05 Uhr

Rudern, Vierer ohne, B-Final

🇨🇭 mit Patrick Brunner/Tim Roth/Kai Schätzle/Joël Schürch



ca. 11.20 Uhr

Judo, bis 100 kg, Sechzehntelfinal gegen Adnan Khankan (EOR) (ca. 11.20 Uhr), Achtelfinal (ab 12.20 Uhr), Viertelfinal (ab 13.15 Uhr), Repechage (16.00 Uhr), Halbfinal (ab 16.15 Uhr), um Platz 3 (ca. 17.15 Uhr), Final (ca. 17.35)

🇨🇭 mit Daniel Eich

12 Uhr

Schiessen, Dreistellungsmatch Gewehr 50 m, Qualifikation

🇨🇭 mit Nina Christen, Chiara Leone



Nina Christen ist die Titelverteidigerin im Dreistellungsmatch. Bild: keystone

15.30 Uhr

Kanu, Slalom, Kajak-Einer, Halbfinal

🇨🇭 mit Martin Dougoud



15.35 Uhr

Segeln, ILCA 6, 1. und 2. Wettfahrt

🇨🇭 mit Maud Jayet

15.50 Uhr

Segeln, Windsurfen, IQFoil, 11. bis 20. Wettfahrt

🇨🇭 mit Elia Colombo

ab 20 Uhr

Rad BMX Racing, Viertelfinals (3 Läufe, ab 20.00 Uhr), evtl. Repechage (22.05 Uhr)

🇨🇭 mit Simon Marquart und Cédric Butti

ab 20.30 Uhr

Rad BMX Racing, Viertelfinals (3 Läufe, ab 20.30 Uhr), evtl. Repechage (22.15 Uhr)

🇨🇭 mit Zoé Claessens und Nadine Aeberhard

Eine der Schweizer Medaillenhoffnungen: Zoé Claessens. Bild: keystone

20.40 Uhr

Schwimmen, 50 m Crawl, Vorlauf (11.26 Uhr), evtl. Halbfinal

🇨🇭 mit Thierry Bollin



21.35 Uhr

Schwimmen, 200 m Lagen, Vorlauf (11.56 Uhr), evtl. Halbfinal (21.35 Uhr)

🇨🇭 mit Jérémy Desplanches

(nih/sda)