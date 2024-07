Sie hat wieder Spass an ihrem Sport: Simone Biles (l.) bei der Siegerehrung. Bild: keystone

Kommentar

Simone Biles brilliert und strahlt wieder – das wollen wir bei Olympia sehen

Angeführt von Superstar Simone Biles gewann die USA im Team-Mehrkampf überlegen Gold. Allen voran die 27-Jährige sorgte dabei für wunderbare Bilder.

Es war ein starker Kontrast zu der bedrückten Simone Biles von vor drei Jahren. Während der Geist der US-Turnerin in Tokio überhaupt nicht im Einklang mit ihrem Körper war und sie die berghohen Erwartungen deshalb nicht erfüllen konnte, lieferte die Super-Athletin gestern Dienstag wieder so richtig ab. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen gewann Biles den Teammehrkampf überlegen. Anstatt den Wettkampf unter Tränen abzubrechen, lachte und strahlte sie. Die 27-Jährige hatte wieder Spass an ihrem Sport.

Die Olympischen Spiele 2021 wurden für Simone Biles zum Albtraum. Bild: keystone

Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Um die Freude am Kunstturnen wiederzufinden, musste Biles nämlich ihre Dämonen besiegen. Nach Tokio dachte sie nicht, dass sie noch einmal Wettkämpfe bestreiten könne. Sie fürchtete sich vor Saltos und Schrauben, weil sie in der Luft regelmässig die Orientierung verlor. Da sie sich bei den Olympischen Spielen 2021 aus dem Teammehrkampf zurückzog, war sie viel Hass ausgesetzt. Von einfachen Leuten in den sozialen Medien, aber auch TV-Moderatoren kritisierten Biles für den Entscheid.

Zunächst war unklar, was Biles plagte. Die erste Vermutung war eine Verletzung. Und so galt sie als «Quitter» – also als Person, die schnell aufgibt – und gar als Versagerin, wie sie in ihrer kürzlich erschienenen Doku «Simone Biles Rising» erläutert.

Es brauchte Zeit, um aus diesem Loch zu finden. Und vor allem brauchte es viel Arbeit. Erst nach anderthalb Jahren begann Biles wieder, regelmässig zu trainieren. Und die mittlerweile 23-fache Weltmeisterin und fünffache Olympia-Siegerin fand ihre Form wieder – spätestens bei der WM 2023 war der Einklang ihres Geists und ihres Körpers wieder hergestellt.

Der krönende Abschluss: Mit dieser Boden-Übung holte Biles die entscheidenden Punkte zu Olympia-Gold. Video: SRF

Und im Team-Mehrkampf bei Olympia 2024 in Paris bezwang sie dann auch ihre letzten Dämonen. Obwohl sie nicht an ihr Limit ging, war Biles die beste Athletin im Wettbewerb. Damit strafte sie ihre Kritiker auch gleich Lügen: Denn sie trat trotz einer angeschlagenen Wade an. Noch in der Qualifikation war ersichtlich, dass sie grosse Schmerzen hatte.

Vor drei Jahren erinnerten viele an Kerri Strug, die 1996 mit einer Knöchelverletzung den entscheidenden Sprung zu Olympia-Gold machte. Dass Biles mit mentalen und nicht mit körperlichen Problemen kämpfte, wurde damals von vielen ausser Acht gelassen.

Das ist für Simone Biles nun aber vergessen. Denn sie hat wieder ihren Spass gefunden. Hat den Kampf gegen ihre Dämonen gewonnen. Und kann ihr eigenes Ende schreiben – das war ihr grosses Ziel für die Olympischen Spiele in Paris. Nach Gold mit dem Team hat Biles noch vier weitere Chancen in den Einzel-Wettbewerben. Es wäre keine Überraschung, wenn die «Greatest Of All Time» im Kunstturnen überall Gold gewinnt. Denn die Überturnerin ist wieder in Topform – und eben: Sie hat wieder Spass am Sport.

Ein strahlender Superstar. Bild: www.imago-images.de

Und genau das wollen wir bei Olympischen Spielen sehen.