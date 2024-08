Die olympische Delegation aus Sergeïstan schlendert durch Paris. Bild: tiktok

Sergeïstan?! Ein «Land», das nie im Medaillenspiegel auftauchen wird

Olympische Spiele sind eine riesige Bühne – nicht nur für die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler. Vier Spassvögel flanieren in Paris als eigene Delegation durch die Stadt.

Mehr «Sport»

Ein Autogramm hier, ein Selfie da, ein Lächeln dort. Selbst wer als Athletin oder Athlet keine Olympiamedaille gewinnt, ist in Paris derzeit eine ganz grosse Nummer. Denn, hey: Daheim ein Foto mit einem waschechten Olympioniken zeigen zu können, das hat doch was!

Diese Ausgangslage, und die Tatsache, dass kaum jemand die Namen aller 206 teilnehmenden Länder im Kopf hat, haben sich vier Freunde zunutze gemacht. Sie haben gelb-blaue Jogginganzüge mit eigenen Logos und jenem der Olympischen Spiele 2024 bedruckt und spazieren in diesen durch Paris. Alle vier nennen sich Sergeï – klar, schliesslich vertritt das Quartett ja Sergeïstan.

Und diese «Sportler», die die meisten Passanten wohl für Vertreter einer ehemaligen Sowjetrepublik halten, sind begehrt. Sie posieren mit Olympia-Fans für Fotos. Sie werden von einer Journalistin des brasilianischen Fernsehens interviewt. Und sie haben gar einen Auftritt im «India House», der Heimat Indiens an diesen Olympischen Spielen.

Weitere Videos versprochen

In Tat und Wahrheit heisst der Chef der Spassvögel nicht Sergeï, sondern Mehdi Jibril. Auf seinem Tiktok-Account veröffentlicht er regelmässig ähnliche Scherz-Videos. Und er kündigte dort bereits weitere Olympia-Auftritte der Delegation von Sergeïstan an.

Gut möglich, dass wir die Truppe in einem nächsten Filmchen auf einer noch grösseren Bühne sehen. Der offizielle Instagram-Account der Olympischen Spiele fragte an, ob sie Lust auf einen Auftritt im Champions Park habe. So heisst das grosse Public Viewing in den Trocadéro-Gärten am Fusse des Eiffelturms. «Avec plaisir» sei er dabei, antwortete Mehdi Jibril, «mit Vergnügen».

Ganz zu unserem Vergnügen.