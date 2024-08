Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris 1 / 100 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris Die besten Athleten kämpfen auf der Bahn um die Medaillen. quelle: keystone / martin divisek

Das sind heute die letzten Entscheidungen dieser Olympischen Spiele

Mehr «Sport»

Die Highlights

Noch einmal ein Volksfest

Der Marathon der Männer war gestern enorm stimmungsvoll. Heute nehmen die Frauen die 42,195 km von Paris zum Schloss Versailles und zurück unter die Füsse. Mit Fabienne Schlumpf und Helen Bekele dürfen auch zwei Schweizerinnen die besondere Atmosphäre erleben.

Dicht gedrängt feuern Zuschauer Tamirat Tola auf dem Weg zum Olympiasieg an. Bild: keystone

Deutschland gegen Topfavorit

Im Handball-Turnier der Männer hat Deutschland in Extremis erst Frankreich und dann Spanien rausgeworfen. Nun wartet im Final mit Dänemark die grösstmögliche Hürde: Die Dänen wurden zuletzt drei Mal in Folge Weltmeister. In Rio wurden sie Olympiasieger, in Tokio gab es für sie Silber.

Hitziges Derby im Wasserball

Die letzte Männer-Medaille wird im Wasserball vergeben, wo die Nachbarn Serbien und Kroatien aufeinandertreffen. Die Serben gewannen 2016 und 2021 Olympiagold, die Kroaten siegten 2012 und sind amtierender Weltmeister.

Der Kroate Loren Fatovic zieht ab. Bild: keystone

En grande forme

Schon vor dem letzten Tag hat Gastgeber Frankreich so viele Medaillen gewonnen wie noch nie an Olympischen Spielen. Angefeuert von euphorischen Fans wuchsen Athleten aus dem «Hexagone» über sich hinaus. Vielleicht klappt es im allerletzten Bewerb der Spiele noch einmal: Im Basketball-Final der Frauen fordert Frankreich die Favoritin USA.

Blau, weiss und rot werden dominieren – schliesslich sind es die Farben beider Final-Nationen. Bild: keystone

Abschied von den Spielen

Um 21 Uhr beginnt im Stade de France die Abschlussfeier. Regie führt wie schon bei der Eröffnungsfeier Thomas Jolly – das verspricht ein neuerliches Spektakel.

Die 13 Medaillen-Entscheidungen am Sonntag

08.00 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Marathon

🇨🇭 mit Helen Bekele, Fabienne Schlumpf

11.30 Uhr

Gewichtheben, Frauen, über 81 kg

12.25 Uhr

Ringen, Männer, Freistil, bis 65 kg

12.40 Uhr

Moderner Fünfkampf, Frauen, Laser Run. Zuvor Springreiten (11.00 Uhr), Bonusrunde Fechten (11.40 Uhr), Schwimmen, 200 m Crawl (12.10 Uhr).

🇨🇭 mit Anna Jurt

13.00 Uhr

Ringen, Männer, Freistil, bis 97 kg

13.00 Uhr

Volleyball, Frauen: USA – Italien

13.15 Uhr

Rad Bahn, Frauen, Sprint

13.30 Uhr

Handball, Männer: Deutschland – Dänemark

Seine Leistung wird ein grosser Faktor sein: Deutschlands Torhüter Andreas Wolff. Bild: keystone

13.32 Uhr

Rad Bahn, Männer, Keirin

13.45 Uhr

Ringen, Frauen, Freistil, bis 76 kg

13.56 Uhr

Rad Bahn, Frauen, Omnium, Punktefahren. Zuvor Scratch (11.00 Uhr), Tempofahren (11.57 Uhr), Ausscheidungsrennen (12.53 Uhr).

🇨🇭 mit Aline Seitz

Im Madison stürzten Aline Seitz und ihre Partnerin Michelle Andres nach wenigen Runden. Bild: keystone

14.00 Uhr

Wasserball, Männer: Serbien – Kroatien

15.30 Uhr

Basketball, Frauen: Frankreich – USA

Der Medaillenspiegel

(ram/sda)