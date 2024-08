Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris 1 / 91 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris So verdammt eng war der Final im 100-Meter-Sprint: Noah Lyles (Bahn 7) siegt 5 Tausendstel vor Kishane Thompson (Bahn 4). quelle: keystone / david j. phillip

Kajak-Cross und Stab-Spektakel – das läuft am Montag bei Olympia in Paris

Mehr «Sport»

Die Highlights

Kajak-Cross

Martin Dougoud ist mit 33 Jahren reif für seinen ersten olympischen Erfolg. Der Genfer WM-Dritte gehört zu den Favoriten in der neuen Disziplin Kajak-Cross. Er hat sich souverän in die Viertelfinals gekämpft – aber es wird natürlich mit jeder Runde schwieriger.

Bild: keystone

Gleiches gilt auch für Alena Marx. Die Europameisterin in dieser Disziplin ist ebenfalls souverän in die Viertelfinals gekommen. Damit hat die Schweiz in dieser neuen Spektakel-Sportart gleich zwei Medaillen-Eisen im Feuer.

Stabhochsprung

Der Stabhochspringer Armand Duplantis kann mit 24 Jahren das Double holen. In Tokio noch ohne Publikum, hat der Schwede nun die Chance, die Fans im Stadion mit einem neuen Weltrekord zu begeistern. Bei den Frauen startet die Schweizer Europameisterin Angelica Moser in die Qualifikation.

Bild: keystone

Turnen

Im Kunstturnen stehen die letzten Gerätefinals an und damit einmal mehr Simone Biles im Fokus. Am Boden ist die US-Amerikanerin Topfavoritin, am Schwebebalken ist sie möglicherweise schlagbar. Bei den Männern stehen der Barren und das Flugspektakel am Reck auf dem Programm.

Bild: keystone

Reiten

Die Schweizer Reiter müssen eine Reaktion zeigen. Nachdem sie als Team auf enttäuschende Art und Weise den Final verpasst hatten, können es Steve Guerdat, Martin Fuchs und Edouard Schmitz im Einzelspringen besser machen.

Bild: keystone

200 Meter

Schafft es Mujinga Kambundji auch über die halbe Bahnlänge in den Olympiafinal? Die Berner Sprinterin hat nach dem Programm 100 Meter anstrengende Tage hinter sich und muss am Montagabend im Halbfinal über 200 Meter schon wieder antreten. Bei den Männern greift ein Schweizer Trio um Europameister Timothée Mumenthaler über dieselbe Distanz mit den Vorläufen in die Wettkämpfe ein.

Bild: keystone

Die 20 Medaillen-Entscheidungen am Montag

Ab 8 Uhr

Triathlon, Mixed-Staffel

🇨🇭 mit Sylvain Fridelance/Julie Derron/Cathia Schär/Max Studer



Kann Silbergewinnerin Julie Derron auch mit der Staffel etwas reissen? Bild: keystone

9.30 Uhr

Schiessen, Männer, Schnellfeuerpistole

10.55 Uhr

Badminton, Frauen, Einzel (10.55 Uhr): An Se Young (KOR) - He Bing Jiao (CHN)



11.45 Uhr

Kunstturnen, Männer, Barren

12.35 Uhr

Kunstturnen, Frauen, Schwebebalken

Was zeigen die weltbesten Turnerinnen am Balken? Bild: keystone

13.30 Uhr

Kunstturnen, Männer, Reck

14.20 Uhr

Kunstturnen, Frauen, Boden

Ca. 15.30 Uhr

Schiessen, Mixed, Skeet, Team-Wettkampf

15.40 Uhr

Badminton, Männer, Einzel (15.40 Uhr): Kunlafut Vitidsarn (THA) - Viktor Axelsen (DEN)

16.55 Uhr

Kanu, Slalom, Frauen, Kajak-Cross

🇨🇭 evtl. mit Alena Marx

Alena Marx ist amtierende Europameisterin im Kajak-Cross. Bild: keystone

17 Uhr

Kanu, Slalom, Männer, Kajak-Cross

🇨🇭 evtl. mit Martin Dougoud

19 Uhr

Leichtathletik, Männer, Stabhochsprung

19.59 Uhr

Rad Bahn, Frauen, Teamsprint

20.30 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Diskuswurf

21.15 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 5000 m

21.47 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 800 m



22 Uhr

Basketball, 3x3, Frauen

22.30 Uhr

Basketball, 3x3, Männer

22.46 Uhr

Surfen, Männer

Klappt es endlich mit den Surf-Finals auf Tahiti? Zuletzt machten die Bedingungen stets einen Strich durch die Rechnung. Bild: keystone

23.27 Uhr

Surfen, Frauen

Weitere Schweizer Einsätze

ab 10 Uhr

Sascha Lehmann: Sportklettern, Bouldern & Lead, Halbfinal Bouldern

10.05 Uhr

Julien Bonvin: Leichtathletik, 400 m Hürden, 1. Runde



10.40 Uhr

Angelica Moser, Pascale Stöcklin: Leichtathletik, Stabhochsprung, Qualifikation



Angelica Moser ist in Form. Bild: keystone

11.06 Uhr

Yasmin Giger: Leichtathletik, 400 m, Repechage



11.20 Uhr

Lionel Spitz: Leichtathletik, 400 m, Repechage



Ab 12 Uhr

Elena Lengwiler: Segeln, Formula Kite, 5., 6., 7. und 8. Wettfahrt

Ab 12.15 Uhr

Maud Jayet: Segeln, ILCA 6, 9. und 10. Wettfahrt



Maud Jayet ist auf Medaillenkurs. Bild: keystone

12.50 Uhr

Léonie Pointet: Leichtathletik, 200 m, Repechage, evtl. Halbfinal (20.45 Uhr)



Ab 14 Uhr

Martin Fuchs, Steve Guerdat, Edouard Schmitz: Reiten, Springen, Qualifikation



Ab 15.30 Uhr

Alena Marx: Kanu, Slalom, Kajak-Cross, Viertelfinal, evtl. Halbfinals (16.15 Uhr), evtl. Final (16.55 Uhr)

Ab 15.52 Uhr

Martin Dougoud: Kanu, Slalom, Kajak-Cross, Viertelfinal, evtl. Halbfinal (16.28 Uhr), evtl. Final (17 Uhr)



Ab 17.05 Uhr

Yves Mermod/Maja Siegenthaler: Segeln, Mixed, 470, 7. und 8. Wettfahrt

Ab 19.55 Uhr

Timothée Mumenthaler, William Reais, Felix Svensson: Leichtathletik, 200 m, 1. Runde

Wie gut ist Europameister Mumenthaler bei seinen ersten Olympischen Spielen? Bild: KEYSTONE

20.45 Uhr

Mujinga Kambundji: Leichtathletik, 200 m, Halbfinal (20.45 Uhr)

Der Medaillenspiegel

(abu/sda)