So sehr jubelt und weint Novak Djokovic über die Vollendung seiner Karriere

Was dieser Sieg dem 24-fachen Grand-Slam-Champion bedeutet, ist in diesen Bildern und Videos zu sehen.

Es war der einzige grosse Titel, der ihm noch gefehlt hat: Aber jetzt hat Novak Djokovic auch die Olympia-Goldmedaille. Im Final in Paris schlägt der Serbe den jungen Spanier Carlos Alcaraz in einem hochstehenden Final in zwei Sätzen mit 7:6 und 7:6 und vollendet seine herausragende Karriere.

Tennis-Leckerbissen und der 100-m-Lauf – das läuft heute Sonntag bei Olympia in Paris

Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz – es ist wohl das spektakulärste Duell, das die Tennis-Welt derzeit zu bieten hat. Vor allem, nachdem Jannik Sinner für Olympia abgesagt hat. Die italienische Nummer 1 leidet an einer Verletzung. Und so duellieren sich am heutigen Sonntag (ab 14 Uhr) mit Djokovic und Alcaraz die beiden bestgesetzten Spieler am olympischen Tennisturnier in Roland Garros.