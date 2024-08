Simone Biles überflügelt ihre Konkurrenz am Sprung. Bild: keystone

Nächste Biles-Show in Paris – sie holt am Sprung ihr 7. Olympiagold

Simone Biles arbeitet bei den Olympischen Spielen in Paris weiter an ihrem Turn-Vermächtnis und holt auch am Sprung die Goldmedaille. Bei den Männern gibt es am Boden einen historischen Moment für die Philippinen.

Simone Biles dominiert nach dem Mehrkampf auch den ersten Gerätefinal der Turnerinnen. Die 27-jährige Amerikanerin gewinnt den Sprungfinal vor der Brasilianerin Rebeca Andrade und ihrer Landsfrau Jade Carey.

Die Gold-Sprünge von Simone Biles. Video: SRF

Biles sorgte mit ihren beiden Sprüngen früh im Wettkampf für klare Verhältnisse. Für den «Biles II», den nur sie beherrscht und den sie heute nahe an der Pefektion ausführte, erhielt die 23-fache Weltmeisterin beinahe unfassbare 15,700 Punkte. Nur die bereits im Mehrkampf zweitplatzierte Andrade kam mit knapp 15,000 in die Nähe von Biles' Schlusswert (15,300). Die Brasilianerin turnte ihren ersten Sprung, der der gleiche war wie Biles' zweiter, gar noch besser als die Amerikanerin.

Für das 1,42 m grosse Energiebündel aus Texas ist es die siebte Goldmedaille an Olympischen Spielen und die dritte in der Pariser Bercy Arena, nachdem sie vor dem Mehrkampf schon den Teamwettkampf gewonnen hatte.

Philippinische Geschichte

Am Montag bieten sich Biles nochmals zwei Möglichkeiten, ihre Olympia-Medaillensammlung von nunmehr zehn auszubauen. Dann stehen die Finals am Schwebebalken und am Boden an.

Die Gold-Übung von Yulo am Boden. Video: SRF

Bei den Männern sorgte Carlos Yulo für das erste olympische Turn-Gold der Philippinen. Der 24-Jährige gewann am Boden knapp vor dem Israeli Artem Dolgopyat, der in Tokio Gold geholt hatte. Dritter wurde der Brite Jake Jarman. (abu/sda)