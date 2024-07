Gegen das Wohlergehen eines Pferdes gehandelt – Dressur-Olympiasiegerin suspendiert

Vom Pub-Traum in den Europacup – dieser Klub steht vor grösstem Spiel seiner Geschichte

«Was passiert ist, war überhaupt nicht meine Art und spiegelt nicht wider, wie ich meine Pferde trainiere oder meine Schüler unterrichte, aber es gibt keine Entschuldigung», hiess es in der Stellungnahme. «Ich schäme mich zutiefst und hätte in dem Moment ein besseres Beispiel abgeben sollen.»

Auf dem vier Jahre alten Video sei zu sehen, wie sie während einer Trainingseinheit eine Fehlentscheidung treffe, teilte Dujardin über die sozialen Netzwerke mit . Sie habe beschlossen, sich vorläufig aus allen Wettkämpfen zurückzuziehen – einschliesslich der Olympischen Spiele in Paris, schrieb sie weiter.

Der Weltverband FEI teilte mit, dass Dujardin vorläufig suspendiert worden sei. Die 39-Jährige habe bis zum Abschluss von Untersuchungen wegen eines Videos selbst darum gebeten. Auf dem Video sei zu sehen, wie Dujardin gegen das Wohlergehen eines Pferdes handele. Sie selbst habe zugegeben, dass ihr Verhalten unangemessen gewesen sei. Zunächst hatte die FEI mitgeteilt, dass Dujardin für sechs Monate suspendiert worden sei und stellte später klar, dass diese Massnahme auf unbestimmte Zeit in Abhängigkeit der Untersuchung gelte.

Die dreimalige Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin aus Grossbritannien hat ein Fehlverhalten im Training eingeräumt und wird nicht bei den Olympischen Spielen in Paris antreten.

