Die Fener-Jungs freuen sich nach Dzekos Augsgleichstreffer. Bild: keystone

Lugano unterliegt Fenerbahce trotz drei Toren

Lugano startet mit einem Torfestival und einer Heimniederlage in die Europacup-Kampagne. In Thun unterliegen die Tessiner in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation Fenerbahce Istanbul mit 3:4.

Der 38-jährige Edin Dzeko war der Matchwinner der Türken, die im Thuner Stadion die überwältigende Mehrheit der 6000 Zuschauer auf ihrer Seite hatten. Der Bosnier, der schon für Manchester City, die AS Roma oder Inter Mailand gespielt hat, erzielte die ersten drei Tore von Fenerbahce. Er traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mittels Penalty zum 1:1, Sekunden nach der Pause zum 2:1 und in der 67. Minute zum 3:2.

Lugano ist zugute zu halten, dass es sich nach dem vierten Gegentreffer von Ferdi Kadioglu (74.) nochmals aufbäumte und dafür auch belohnt wurde. Kurz vor dem Schlusspfiff, in der vierten Minute der Nachspielzeit, traf Milton Valenzuela noch zum 3:4, was die Ausgangslage vor dem Rückspiel am Dienstag auswärts um einiges verbessert.

Lugano trug in Thun nicht nur mit seinen Treffern zum Torspektakel bei, sondern unfreiwillig auch mit Fehlern. Der Penalty vor dem 1:1 verschuldete Yanis Cimignani mit einem unkontrollierten Tackling und machte damit leichtfertig die gute Arbeit von Lugano zunichte, das bis dahin die in der 4. Minute durch Ayman El Wafi erzielte Führung gut verteidigt hatte. Auch auf den zweiten Treffer von Lugano in der 64. Minute von Uran Bislimi folgte ein Fehler der Gastgeber: Der eingewechselte Lukas Mai spielte nur zweieinhalb Minuten nach dem 2:2 den Ball am eigenen Strafraum in die Füsse von Fred, der Dzeko ideal lancieren konnte.

Die Aufgabe für das Rückspiel kündigt sich schwierig an, auch wenn Lugano letzte Saison gute Erfahrungen in Istanbul gemacht hat mit einem Sieg in der Gruppenphase der Conference League bei Besiktas (3:2). Bei Halbzeit des Duells mit Fenerbahce deutet mehr darauf hin, dass der Weg von Mattia Croci-Torti und seiner Mannschaft in der Europa League weitergehen wird. Dort wäre in der 3. Qualifikationsrunde der Verlierer aus dem Duell zwischen Dynamo Kiew und Partizan Belgrad der Gegner, mit grosser Wahrscheinlichkeit wäre das Partizan, das das Hinspiel 2:6 verlor.

Lugano - Fenerbahce Istanbul 3:4 (1:1)

Thun, 6009 Zuschauer, SR Martins (POR).

Tore: 4. El Wafi 1:0. 45. Dzeko (Penalty) 1:1. 46. Dzeko 1:2. 64. Bislimi 2:2. 67. Dzeko 2:3. 74. Kadioglu 2:4. 94. Valenzuela 3:4.

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela; Bislimi (72. Dos Santos), Grgic (80. Mahmoud), Doumbia; Cimignani (61. Mai), Aliseda (72. Przybylko), Bottani (73. Mahou). (sda)