Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris 1 / 13 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris Die Eröffnungsfeier war ein grosses Spektakel: Die Athleten der 205 teilnehmenden Länder wurden mit Schiffen über die Seine gefahren. quelle: keystone

Erste Medaillenchance im Zeitfahren – das läuft am Samstag bei Olympia in Paris

Die Highlights

Zeitfahren

Drei Jahre nachdem er in Tokio die Bronzemedaille um weniger als eine halbe Sekunde verpasst hat, wird Rad-Profi Stefan Küng alles versuchen, um seinen Fluch im Zeitfahren zu brechen. Auch der zweite Schweizer, Stefan Bissegger, rechnet sich in Paris gute Chancen auf Edelmetall aus. Topfavorit ist der Belgier Remco Evenepoel. Auch der Italiener Filippo Ganna oder der US-Amerikaner Brandon McNulty werden ein Wörtchen mitreden.

Stefan Küng nach der knapp verpassten Medaille in Tokio. Bild: keystone

Bei den Frauen steht ebenfalls das Zeitfahren auf dem Programm. Aufgrund der Absenz von Marlen Reusser ist Elena Hartmann die einzige Schweizer Starterin und die Medaillenchancen somit gering.

Schwimmen

Die Schwimmer stürzen sich ins Wasser, unter ihnen auch die siebenfache Olympiasiegerin Katie Ledecky aus den USA. Der Final über 400 m Crawl gegen ihre Erzrivalinnen Ariarne Titmus und Summer McIntosh wird mit Spannung erwartet. Ledeckys Fokus liegt aber eher auf den 800 und 1500 Metern.

Kann Katie Ledecky ihre Medaillensammlung erweitern? Bild: keystone

Tennis

Stan Wawrinka nimmt in Paris seine dritten Olympischen Spiele in Angriff. Eine Einzelmedaille hat der Westschweizer noch nie gewonnen. In der ersten Runde trifft er auf den Russen Pavel Kotov. Wawrinka ist als letztes Spiel auf dem drittgrössten Platz der Anlage von Roland Garros im Einsatz und wird demnach gegen 17 Uhr Schweizer Zeit spielen.

Wawrinka ist der einzige Schweizer im Tennisfeld der Männer. Bild: keystone

Auf dem Court Philippe-Chatrier spielt zuerst Iga Swiatek, dann Novak Djokovic. Auf dem Court Suzanne-Lenglen stehen Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev im Einsatz.

Rugby

Frankreich kann sich eine erste Team-Medaille sichern. Im Siebner Rugby stehen die Gastgeber bereits im Halbfinal. Am Samstag gehen zuerst die Halbfinals, und später am Abend auch noch das Bronzespiel und die Finals über die Bühne.

Frankreich kann im Rugby eine erste Team-Medaille holen. Bild: keystone

Die 17 Medaillen-Entscheidungen am Samstag

ab 10.30 Uhr

Schiessen, 10m Luftgewehr, Mixed Team



11.00 Uhr

Turmspringen, 3m Synchron der Frauen

14.30 Uhr

Rad, Strasse, Zeitfahren der Frauen

🇨🇭 mit Elena Hartmann



Elena Hartmann bei der Streckenbesichtigung. Bild: keystone

ab 16 Uhr

Judo, -48kg der Frauen und -60kg der Männer

16.32 Uhr

Rad Strasse, Zeitfahren der Männer

🇨🇭 mit Stefan Küng und Stefan Bissegger



17 Uhr

Skateboard, Street-Final der Männer

Wer holt Gold bei den Skateboardern? Bild: keystone

19 Uhr

Rugby Sevens, Bronzespiel der Männer

19.45 Uhr

Rugby Sevens, Final der Männer

20.40 Uhr

Fechten, Bronzekampf im Degen-Einzel der Frauen

🇨🇭 evtl. mit Pauline Brunner



20.42 Uhr

Schwimmen, Herren 400m Freistil

20.52 Uhr

Schwimmen, Frauen 400m Freistil

21.05 Uhr

Fechten, Bronzekampf im Säbel-Einzel der Männer

21.30 Uhr

Fechten, Final im Degen-Einzel der Frauen

🇨🇭 evtl. mit Pauline Brunner​

Schafft Pauline Brunner eine Überraschung? Bild: keystone

21.34 Uhr

Schwimmen, 4x 100m Freistil-Staffel der Frauen

21.44 Uhr

Schwimmen, 4x 100m Freistil-Staffel der Männer

21.55 Uhr

Fechten, Final im Säbel-Einzel der Männer

Weitere Schweizer Einsätze am Samstag

09.54 Uhr

Mélody Johner: Reiten, Concours Complet, Dressur

Ab 10.30 Uhr

Jason Solari: 10m Luftpistole der Herren, Qualifikation

10.50 Uhr

Pauline Brunner: Degen-Einzel der Damen, 1/16-Final

10.24 Uhr

Aurelia-Maxima Janzen: Rudern, Einer, Vorlauf

Robin Godel, Mélody Johner, Felix Vogg: Reiten, Concours Complet, Geländeritt

Aurelia-Maxima Janzen bestreitet ihre ersten Olympischen Spiele. Bild: keystone

4. Spiel nach 12.00 Uhr (Ca. 17 Uhr)

Stan Wawrinka: Tennis, 1. Runde gegen Pavel Kotov

11.03 Uhr

Antonio Djakivic: Schwimmen, 400 m Crawl, Vorlauf

12.40 Uhr

Scott Bärlocher, Dominic Condrau, Maurin Lange, Jonah Plock: Rudern, Doppelvierer, Vorlauf

12.48 Uhr

Robin Godel: Reiten, Concours Complet, Dressur

13.00 Uhr



Lisa Lötscher, Pascale Walker, Célia Dupré und Fabienne Schweizer: Rudern, Doppelvierer, Vorlauf

16.00 und 18.10 Uhr

Alena Marx: Kanu-Slalom, Kajak Einer der Frauen, Vorlauf 1. und 2. Durchgang

16.57 Uhr

Felix Vogg: Reiten, Concours Complet, Dressur

Ab 20.00 Uhr:

Florian Langenegger, Luca Giubbellini, Matteo Giubbellini, Noe Seifert, Taha Serhani: Kunstturnen, Qualifikation der Männer.

(abu/sda)