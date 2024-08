Cooler geht nicht – diese Schützen begeistern mit ihrer Austrahlung

Yusuf Dikec ist nicht der einzige, der an den Olympischen Spielen mit seiner Coolness begeistert. Auch die Südkoreanerin Kim Yeji wird dank ihres Looks auf Social-Media-Plattformen derzeit gefeiert. Während Dikec gänzlich auf Schnickschnack verzichtet und mit seiner legeren Attitüde aus der Masse heraussticht, sieht die Südkoreanerin Kim Yeji aus, als sei sie einer Cyberpunk-Fanfiction entsprungen. Komplettiert wurde Kim Yeijs Outfit von einem Plüschelefanten, der am Hosenbund baumelte.

Die Wettbewerbe der Schützinnen und Schützen gehören an den Olympischen Spielen nicht zu den ganz grossen Publikumsmagneten. An den Olympischen Spielen sorgen zwei Athleten dennoch für viel Aufmerksamkeit – und zwar dank ihrer ganz besonderen Ausstrahlung.

Stromausfälle und Häuser unter Wasser wegen Gewittern – so wird's am 1. August

Mit diesem Plakat holt ein Schweizer Gold, noch bevor Hitler die Spiele eröffnet

1. August 1936: Adolf Hitler lädt die Welt zu den letzten Olympischen Spielen ein, ehe er sie in Krieg und Chaos stürzt. Als die Spiele eröffnet werden, hat die Schweiz in Berlin schon Gold gewonnen: Dank Grafiker Alex W. Diggelmann.

Eigentlich will Alex Walter Diggelmann gar nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Aber seine Freunde drängen ihn dazu, doch eine Arbeit einzureichen. Der Grafiker lässt sich überzeugen – und räumt in Berlin ab. Er wird zum Olympiasieger 1936 in der Sparte «Gebrauchsgrafik» ausgerufen.