Die Leichtigkeit des olympischen Seins – Phantome in den Strassen von Paris

Bronze sicherte sich wie vor acht Jahren in Rio Südafrika, das im Spiel um Rang 3 mit 26:19 gegen Australien die Oberhand behielt. (ram/sda)

Doch die Franzosen haben mit Antoine Dupont einen Ausnahmekönner in ihren Reihen, und der 27-Jährige enttäuschte nicht. Erst legte er für Aaron Grandidiers Versuch auf, dann bugsierte er den Ball für seine Versuche drei und vier des Turniers noch zweimal selber über die Linie und sorgte beim Heimteam mit der Gold-Premiere endgültig für Ekstase.

Zunächst sah es im ausverkauften Stade de France danach aus, als ob die Favoriten aus Ozeanien auch bei der dritten Austragung eines olympischen Turniers im 7er-Rugby die Goldmedaille gewinnen würden. Joseva Talacolo brachte den zweifachen Olympiasieger in der ersten Hälfte in Führung.

Superstar Antoine Dupont feiert einen Try.

Superstar Antoine Dupont feiert einen Try. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Jeder fünfte Pensionskassen-Franken geht in die Verwaltung – «viel zu hohe Kosten»

Rakete trifft Fussballfeld in Israel ++ Israel mit neuem Vorschlag für Geisel-Gespräche

Nach Abtreibung zeigt der Kindsvater die Mutter an – nun hat das Bundesgericht entschieden

Trump will weiterhin Wahlkampf im Freien machen ++ Obama unterstützt Kandidatur von Harris

Wirbel um Olympia-Auftritt: War Lady Gaga gar nicht live dabei?

Ihr Auftritt bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Paris wurde gefeiert. Doch Lady Gaga soll ihn zuvor aufgezeichnet haben.

Olympia 2024 hat begonnen: Am Freitagabend wurden die Sommerspiele mit einer spektakulären Liveshow eröffnet. Und das nicht wie sonst im Stadion, sondern mitten in Paris. Mehr als 320'000 Menschen versammelten sich an den Seine-Ufern und auf den Brücken, mehr als eine Milliarde Menschen verfolgen die Eröffnungszeremonie weltweit auf den Bildschirmen.