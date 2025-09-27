wechselnd bewölkt, Regen10°
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Paralympics: Russische Athleten dürfen unter eigener Flagge starten

epa11780928 Russian President Vladimir Putin (L) poses for a photo with two-time silver medalist in the swimming men&#039;s 50 m and 100 m backstroke S2 Vladimir Danilenko (R) during an award ceremony ...
Vladimir Danilenko schüttelt am 16. Dezember 2024 die Hand des russischen Präsidenten Vladimir Putin. Danilenko gewann an den Parlympics in Paris zwei Silbermedaillen im Schwimmen. Er musste unter neutraler Flagge starten.Bild: keystone

Paralympics: Russische Athleten dürfen wieder unter eigener Flagge starten

Seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine durften russische und belarussische Para-Athleten nicht unter ihrer Flagge auflaufen. Nun hat sich das Blatt gewendet.
27.09.2025, 10:3327.09.2025, 10:33
Ein Artikel von
t-online

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat auf seiner Generalversammlung am Samstag in Seoul beschlossen, die seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine geltende Teilsuspendierung Russlands und des Verbündeten Belarus aufzuheben und die beiden Nationalkomitees wieder als Vollmitglieder in die Organisation aufzunehmen.

«Das IPC wird mit den beiden betroffenen Mitgliedern zusammenarbeiten, um so schnell wie möglich praktische Massnahmen zu ergreifen», heisst es in der Stellungnahme des Internationalen Paralympischen Komitees.

Internationale Verbände halten Suspendierung aufrecht

Diese Entscheidung ebnet den Weg für die Teilnahme russischer und belarussischer Para-Athleten unter ihrer jeweiligen Flagge an den Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 15. März 2026). Die sechs Sportarten im Programm unterliegen jedoch internationalen Verbänden, die die Suspendierung russischer und belarussischer Sportler bisher aufrechterhalten haben.

Um teilnahmeberechtigt zu sein, muss jeder Athlet über eine aktive Lizenz für die Saison 2025/26 von seinem internationalen Verband für Para-Alpinski, Para-Langlauf, Para-Snowboard, Para-Biathlon, Para-Eishockey und Rollstuhl-Curling verfügen. Derzeit sind in diesen Verbänden Sportler beider Länder jeweils suspendiert.

Bei den Sommerspielen in Paris waren Russen und Belarussen nur unter neutraler Flagge und unter strikten Auflagen startberechtigt, bei den Winterspielen 2022 in Peking waren sie ausgeschlossen gewesen.

Das IPC fasste damit am Samstag einen einschneidend anderen Entschluss als das Internationale Olympische Komitee (IOC). Dessen Exekutive hatte am Freitag vergangener Woche festgelegt, bei den Olympischen Winterspielen 2026 wie bei den Sommerspielen von Paris 2024 Aktive aus Russland und Belarus nur als Einzelathleten unter neutraler Flagge und bei Erfüllung strenger Kriterien zuzulassen.

Verwendete Quellen:

  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und SID

Mehr Sport:

Davos siegt auch beim Meister – Genoni und Fadani gelingt ein Shutout
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Meistgelesen
1
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
2
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
3
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
4
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
5
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
3
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur +++ Saliba verlängert bei Arsenal
4
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
5
Bundesrat legt zwei Varianten zur Besteuerung von E-Autos vor – so sehen sie aus
Meistgeteilt
1
«Goldener Moment für Palästina» – Hamas-Vertreter äussert sich zum 7. Oktober
2
Gute Neuigkeiten aus der Medizin: Huntington-Krankheit erstmals erfolgreich behandelt
3
Windows 10: Microsoft verlängert kostenlose Updates in Europa bis 2026
4
Ehemalige Armeeangehörige sollen freiwillig Dienst leisten können
5
Trump fordert Verhaftungen – wegen Rolltreppen-Stopp und 2 anderen Szenen bei den UN
Andres Ambühl – Einrücken zur zweiten Karriere
Der Rekord-Nationalspieler wechselt geräuschlos von der Kabine ins Büro – das war nach dem Rücktritt von HCD-Kultfigur Reto von Arx anders.
Am 1. Oktober 2025 – einem Mittwoch – beginnt Andres Ambühls zweite Hockey-Karriere. Er rückt an diesem Tag um punkt 9.00 Uhr auf der HCD-Geschäftsstelle ins Büro von Marc Gianola (51) ein. «So haben wir das abgemacht» sagt der HCD-Manager. «Vorher bringt Andres noch seine Töchter in den Kindergarten.» Der Tagesablauf sei auch schon programmiert. «Wir machen erst einmal eine Runde durch alle unsere Abteilungen.»
Zur Story