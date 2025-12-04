Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek 1. Marco Odermatt SUI

2. Ryan Cochran-Siegle USA +0,30

3. Adrian Smiseth Sejersted NOR +0,69

Die weiteren Schweizer:

4. Franjo von Allmen SUI +0,85

8. Stefan Rogentin SUI +1,07

9. Alexis Monney SUI +1,15

20. Niels Hintermann SUI +1,79

21. Justin Murisier SUI +1,80

24. Marco Kohler SUI +1,90



Siegerjubel – wieder einmal. Bild: keystone

Odermatt fährt in Beaver Creek den 48. Weltcupsieg ein – Schweizer Quartett in Top Ten

Marco Odermatt ist auf dem Weg zu seinem 48. Weltcupsieg. Der Nidwaldner führt bei der ersten Abfahrt der Saison in Beaver Creek vor Ryan Cochran-Siegle und Adrian Sejersted.

Mehr «Sport»

Dem Amerikaner und dem Norweger nahm Odermatt 30 respektive 69 Hundertstel ab. Den Unterschied auf der um rund zehn Fahrsekunden verkürzten Strecke machte der beste Abfahrer der vergangenen zwei Jahre im technisch anspruchsvollen Steilhang, wo keiner auch nur annähernd an seine Zeit herankam.

Marco Odermatt stellt die Bestzeit auf. Video: SRF

«Schon oben beim Gleiten spürte ich, dass der Ski und das Setup super sind», sagte Odermatt im SRF. «Es hat alles gepasst.» Brillant war seine Passage des Steilhangs, vor dem er an den Trainingstagen bei schlechter Sicht Respekt hatte. «Heute ist das Wetter super und die Piste war sehr gut präpariert. Der Steilhang ist mir perfekt gelungen.»

Marco Odermatt im Sieger-Interview. Video: SRF

Marco Odermatt ist mit seinem jüngsten Erfolg ein besonderer Hattrick gelungen. Er gewann in diesem Winter sowohl den ersten Riesenslalom (in Sölden), wie auch den ersten Super-G (in Copper Mountain) und die erste Abfahrt. «Dass sich mir diese Möglichkeit bietet, kam mir gestern in den Sinn», verriet Odermatt. «Unglaublich cool, dass ich alle drei Saison-Opener gewinnen konnte.»

Vier Schweizer in den Top Ten

Während Odermatt seinen 91. Podestplatz im Weltcup einfahren dürfte, wäre es für Cochran-Siegle erst der vierte und der erste ausserhalb von Italien. Sejersted stand bisher zweimal auf dem Weltcup-Podest, noch nie jedoch in der Abfahrt.

Die Zusammenfassung des Rennens. Video: SRF

Mit Weltmeister Franjo von Allmen (4.), Stefan Rogentin (8.) und Alexis Monney (9.) befinden sich drei weitere Schweizer in den Top 10. Von Allmen fehlen lediglich 16 Hundertstel auf Zwischenrang 3.

Sein Comeback nach überstandener Krebserkrankung gab Niels Hintermann. Der Zürcher, der den kompletten letzten WM-Winter verpasste, ging kein Risiko ein, verlor 1,79 Sekunden auf Odermatt und ist direkt vor Vorjahressieger Justin Murisier klassiert, der seinen Husarenritt von 2024 nicht wiederholen konnte.

Das Rennen läuft noch:

(ram/sda)