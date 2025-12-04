bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Odermatt fährt in Beaver Creek 48. Weltcupsieg ein, 4 Schweizer in Top 9

Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek
1. Marco Odermatt SUI
2. Ryan Cochran-Siegle USA +0,30
3. Adrian Smiseth Sejersted NOR +0,69
Die weiteren Schweizer:
4. Franjo von Allmen SUI +0,85
8. Stefan Rogentin SUI +1,07
9. Alexis Monney SUI +1,15
20. Niels Hintermann SUI +1,79
21. Justin Murisier SUI +1,80
24. Marco Kohler SUI +1,90
Alle Resultate im Detail
Switzerland&#039;s Marco Odermatt reacts after his run during a World Cup men&#039;s downhill skiing race, Thursday, Dec. 4, 2025, in Beaver Creek, Colo. (AP Photo/John Locher) US World Cup Downhill S ...
Siegerjubel – wieder einmal.Bild: keystone

Odermatt fährt in Beaver Creek den 48. Weltcupsieg ein – Schweizer Quartett in Top Ten

Marco Odermatt ist auf dem Weg zu seinem 48. Weltcupsieg. Der Nidwaldner führt bei der ersten Abfahrt der Saison in Beaver Creek vor Ryan Cochran-Siegle und Adrian Sejersted.
04.12.2025, 20:1704.12.2025, 21:04

Dem Amerikaner und dem Norweger nahm Odermatt 30 respektive 69 Hundertstel ab. Den Unterschied auf der um rund zehn Fahrsekunden verkürzten Strecke machte der beste Abfahrer der vergangenen zwei Jahre im technisch anspruchsvollen Steilhang, wo keiner auch nur annähernd an seine Zeit herankam.

Marco Odermatt stellt die Bestzeit auf.Video: SRF

«Schon oben beim Gleiten spürte ich, dass der Ski und das Setup super sind», sagte Odermatt im SRF. «Es hat alles gepasst.» Brillant war seine Passage des Steilhangs, vor dem er an den Trainingstagen bei schlechter Sicht Respekt hatte. «Heute ist das Wetter super und die Piste war sehr gut präpariert. Der Steilhang ist mir perfekt gelungen.»

Marco Odermatt im Sieger-Interview.Video: SRF

Marco Odermatt ist mit seinem jüngsten Erfolg ein besonderer Hattrick gelungen. Er gewann in diesem Winter sowohl den ersten Riesenslalom (in Sölden), wie auch den ersten Super-G (in Copper Mountain) und die erste Abfahrt. «Dass sich mir diese Möglichkeit bietet, kam mir gestern in den Sinn», verriet Odermatt. «Unglaublich cool, dass ich alle drei Saison-Opener gewinnen konnte.»

Vier Schweizer in den Top Ten

Während Odermatt seinen 91. Podestplatz im Weltcup einfahren dürfte, wäre es für Cochran-Siegle erst der vierte und der erste ausserhalb von Italien. Sejersted stand bisher zweimal auf dem Weltcup-Podest, noch nie jedoch in der Abfahrt.

Die Zusammenfassung des Rennens.Video: SRF

Mit Weltmeister Franjo von Allmen (4.), Stefan Rogentin (8.) und Alexis Monney (9.) befinden sich drei weitere Schweizer in den Top 10. Von Allmen fehlen lediglich 16 Hundertstel auf Zwischenrang 3.

Die zweite schöne Geschichte:

«Bin froh, dass alles gut ging» – Hintermann schlägt den Krebs und ist zurück im Weltcup

Sein Comeback nach überstandener Krebserkrankung gab Niels Hintermann. Der Zürcher, der den kompletten letzten WM-Winter verpasste, ging kein Risiko ein, verlor 1,79 Sekunden auf Odermatt und ist direkt vor Vorjahressieger Justin Murisier klassiert, der seinen Husarenritt von 2024 nicht wiederholen konnte.

Das Rennen läuft noch:

(ram/sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Alexis Monney – der Schweizer Siegfahrer ohne laute Töne
In Beaver Creek bestreiten die Speedfahrer in dieser Woche die erste Abfahrt des Olympiawinters. Im Schatten von Marco Odermatt und Franjo von Allmen hat sich auch Alexis Monney zum Siegfahrer gemausert – so, wie es seinem Charakter entspricht: ohne laute Töne.
Zwei WM-Medaillen und fünf Podestplätze im Weltcup hat Alexis Monney im Winter 2024/25 herausgefahren, Ende Dezember in Bormio seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Verändert hat sich der Junioren-Weltmeister von 2020 durch die Erfolge nicht. «Ich bin der Gleiche und trainiere gleich», sagt er trocken, als er im Herbst in Dübendorf in einer grossen Medienrunde auf die anstehende Olympiasaison voraus- und auf seinen Winter des Durchbruchs zurückblickt.
Zur Story