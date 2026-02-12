bedeckt, wenig Regen
Olympia 2026: Chinesin Liu Jiayu gibt nach Horrorsturz Entwarnung

China&#039;s Liu Jiayu is stretchered off after crashing during the women&#039;s snowboarding halfpipe qualifications at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Wednesday, Feb. 11, 2026. (AP Phot ...
Liu Jiayu stürzte in der Halfpipe schwer – es geht der Chinesin aber schon wieder besser.Bild: keystone

Entwarnung nach Horrorsturz von Chinesin Liu Jiayu: «Alles in Ordnung»

12.02.2026, 09:4012.02.2026, 09:40

Die chinesische Snowboarderin Liu Jiayu hat sich nach ihrem schweren Sturz in der Halfpipe-Qualifikation gemeldet. «Vielen Dank an alle für die lieben Nachrichten», schrieb sie auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo. Dazu postete sie ein Selfie aus dem Spital. «Ich habe gerade Untersuchungen im Krankenhaus hinter mir, nichts Ernstes, alles ist in Ordnung», erklärte sie.

Zuvor hatte bereits der Trainer des chinesischen Snowboardteams, der Jiayu ins Spital begleitet hatte, Entwarnung gegeben. Es habe keine Anomalien an Jiayus Wirbelsäule gegeben, teilte er mit und ergänzte, dass sie noch wegen einer Kopfverletzung behandelt werde, aber bei Bewusstsein sei.

Die Sorgen nach dem Sturz vom Mittwochmorgen waren gross. Gegen Ende ihres zweiten Versuchs hatte sie sich am Mittwochmorgen überschlagen, woraufhin sie regungslos im Schnee liegen geblieben war. Die 33-jährige Chinesin wurde minutenlang behandelt, dann mit einem Schlitten abtransportiert und per Ambulanz ins Spital überführt. Mittlerweile ist die Silbermedaillengewinnerin von Olympia 2018 aber schon wieder auf dem Weg der Besserung. (nih)

