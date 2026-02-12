Bereits in der WM-Qualifikation spielte die Schweiz gegen Slowenien. Bild: keystone

Der Wiederaufstieg ist das Ziel: Auf diese Teams trifft die Schweiz in der Nations League

Die Schweizer Gruppe

Erstmals spielt die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nur in der zweithöchsten Liga der Nations League. In Brüssel wurden nun die Gruppen ausgelost. Die Schweiz trifft auf folgende Gegner:

Schottland

Slowenien

Nordmazedonien

Zuletzt traf die Schweiz bei der Europameisterschaft 2024 auf Schottland. Das Gruppenspiel endete damals mit einem 1:1-Unentschieden. Auf Slowenien traf das Team von Nati-Trainer Murat Yakin erst vor wenigen Monaten in der WM-Qualifikation. Das Heimspiel gewannen die Schweizer mit 3:0. Das Auswärtsspiel im Oktober endete torlos. Gegen Nordmazedonien spielte die Schweiz noch nie.

An der letzten EM traf die Schweiz auf Schottland. Bild: keystone

Trainer Murat Yakin sagt zu der ausgelosten Gruppe: «Wir wurden in eine sportlich spannende Gruppe gelost. Schottland kennen wir von der EM 2024, Slowenien aus der letzten WM-Qualifikation. Das erste Duell mit Nordmazedonien wird eine Premiere in unserer Länderspiel-Geschichte sein. Wir freuen uns auf die sechs Spiele und wollen beweisen, dass wir in Liga A gehören.»

Die sechs Spieltage der Nations League finden in diesem Jahr zwischen Ende September und Mitte November statt. Der Sieger der Vierergruppen steigt direkt in die Liga A auf, der Zweite bestreitet eine Barrage um den Aufstieg.

Gruppen Liga A

Gruppe A1

Frankreich

Italien

Belgien

Türkei

Gruppe A2

Deutschland

Niederlande

Serbien

Griechenland

Gruppe A3

Spanien

Kroatien

England

Tschechien

Im EM-Final 2024 gewann Spanien gegen England. Bild: www.imago-images.de

Gruppe A4

Portugal

Dänemark

Norwegen

Wales

Gruppen Liga B

Gruppe B1

Schottland

Schweiz

Slowenien

Nordmazedonien

Gruppe B2

Ungarn

Ukraine

Georgien

Nodirland

Gruppe B3

Israel

Österreich

Irland

Kosovo

Gruppe B4

Polen

Bosnien und Herzegowina

Rumänien

Schweden

Gruppen Liga C

Gruppe C1

Albanien

Finnland

Belarus

San Marino

Gruppe C2

Montenegro

Armenien

Zypern

Lettland oder Gibraltar

Gruppe C3

Kasachstan

Slowakei

Färöer-Inseln

Moldawien

Gruppe C4

Island

Bulgarien

Estland

Luxemburg oder Malta

Gruppen Liga D

Gruppe D1

Gibraltar oder Lettland

Malta oder Luxemburg

Andorra

Gruppe D2