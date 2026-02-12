wechselnd bewölkt
Nations League: Das sind die Schweizer Gegner und alle Gruppen

epa12451720 Switzerland&#039;s Granit Xhaka, left, and Slovenia&#039;s Danijel Sturm, right, fight for the ball during the FIFA World Cup qualifying match between Slovenia and Switzerland in Ljubljana ...
Bereits in der WM-Qualifikation spielte die Schweiz gegen Slowenien.Bild: keystone

Der Wiederaufstieg ist das Ziel: Auf diese Teams trifft die Schweiz in der Nations League

12.02.2026, 18:4212.02.2026, 19:27
Inhaltsverzeichnis
Die Schweizer GruppeGruppen Liga A Gruppen Liga BGruppen Liga CGruppen Liga D

Die Schweizer Gruppe

Erstmals spielt die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nur in der zweithöchsten Liga der Nations League. In Brüssel wurden nun die Gruppen ausgelost. Die Schweiz trifft auf folgende Gegner:

  • Schottland
  • Slowenien
  • Nordmazedonien

Zuletzt traf die Schweiz bei der Europameisterschaft 2024 auf Schottland. Das Gruppenspiel endete damals mit einem 1:1-Unentschieden. Auf Slowenien traf das Team von Nati-Trainer Murat Yakin erst vor wenigen Monaten in der WM-Qualifikation. Das Heimspiel gewannen die Schweizer mit 3:0. Das Auswärtsspiel im Oktober endete torlos. Gegen Nordmazedonien spielte die Schweiz noch nie.

epa11424150 Kenneth McLean (R) of Scotland in action against Fabian Rieder of Switzerland during the UEFA EURO 2024 group A soccer match between Scotland and Switzerland, in Cologne, Germany, 19 June ...
An der letzten EM traf die Schweiz auf Schottland.Bild: keystone

Trainer Murat Yakin sagt zu der ausgelosten Gruppe: «Wir wurden in eine sportlich spannende Gruppe gelost. Schottland kennen wir von der EM 2024, Slowenien aus der letzten WM-Qualifikation. Das erste Duell mit Nordmazedonien wird eine Premiere in unserer Länderspiel-Geschichte sein. Wir freuen uns auf die sechs Spiele und wollen beweisen, dass wir in Liga A gehören.»

Die sechs Spieltage der Nations League finden in diesem Jahr zwischen Ende September und Mitte November statt. Der Sieger der Vierergruppen steigt direkt in die Liga A auf, der Zweite bestreitet eine Barrage um den Aufstieg.

Gruppen Liga A

Gruppe A1

  • Frankreich
  • Italien
  • Belgien
  • Türkei

Gruppe A2

  • Deutschland
  • Niederlande
  • Serbien
  • Griechenland

Gruppe A3

  • Spanien
  • Kroatien
  • England
  • Tschechien
Spain v England - 2024 UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball FINAL Lamine Yamal of Spain celebrates after the 2024 UEFA EURO Final match between Spain and England at Olympiastadion in Berlin, Ge ...
Im EM-Final 2024 gewann Spanien gegen England.Bild: www.imago-images.de

Gruppe A4

  • Portugal
  • Dänemark
  • Norwegen
  • Wales

Gruppen Liga B

Gruppe B1

  • Schottland
  • Schweiz
  • Slowenien
  • Nordmazedonien

Gruppe B2

  • Ungarn
  • Ukraine
  • Georgien
  • Nodirland

Gruppe B3

  • Israel
  • Österreich
  • Irland
  • Kosovo

Gruppe B4

  • Polen
  • Bosnien und Herzegowina
  • Rumänien
  • Schweden

Gruppen Liga C

Gruppe C1

  • Albanien
  • Finnland
  • Belarus
  • San Marino

Gruppe C2

  • Montenegro
  • Armenien
  • Zypern
  • Lettland oder Gibraltar

Gruppe C3

  • Kasachstan
  • Slowakei
  • Färöer-Inseln
  • Moldawien

Gruppe C4

  • Island
  • Bulgarien
  • Estland
  • Luxemburg oder Malta

Gruppen Liga D

Gruppe D1

  • Gibraltar oder Lettland
  • Malta oder Luxemburg
  • Andorra

Gruppe D2

  • Litauen
  • Aserbaidschan
  • Liechtenstein
Auf Facebook teilenAuf X teilen
