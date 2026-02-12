Der Wiederaufstieg ist das Ziel: Auf diese Teams trifft die Schweiz in der Nations League
Die Schweizer Gruppe
Erstmals spielt die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nur in der zweithöchsten Liga der Nations League. In Brüssel wurden nun die Gruppen ausgelost. Die Schweiz trifft auf folgende Gegner:
- Schottland
- Slowenien
- Nordmazedonien
Zuletzt traf die Schweiz bei der Europameisterschaft 2024 auf Schottland. Das Gruppenspiel endete damals mit einem 1:1-Unentschieden. Auf Slowenien traf das Team von Nati-Trainer Murat Yakin erst vor wenigen Monaten in der WM-Qualifikation. Das Heimspiel gewannen die Schweizer mit 3:0. Das Auswärtsspiel im Oktober endete torlos. Gegen Nordmazedonien spielte die Schweiz noch nie.
Trainer Murat Yakin sagt zu der ausgelosten Gruppe: «Wir wurden in eine sportlich spannende Gruppe gelost. Schottland kennen wir von der EM 2024, Slowenien aus der letzten WM-Qualifikation. Das erste Duell mit Nordmazedonien wird eine Premiere in unserer Länderspiel-Geschichte sein. Wir freuen uns auf die sechs Spiele und wollen beweisen, dass wir in Liga A gehören.»
Die sechs Spieltage der Nations League finden in diesem Jahr zwischen Ende September und Mitte November statt. Der Sieger der Vierergruppen steigt direkt in die Liga A auf, der Zweite bestreitet eine Barrage um den Aufstieg.
Gruppen Liga A
Gruppe A1
- Frankreich
- Italien
- Belgien
- Türkei
Gruppe A2
- Deutschland
- Niederlande
- Serbien
- Griechenland
Gruppe A3
- Spanien
- Kroatien
- England
- Tschechien
Gruppe A4
- Portugal
- Dänemark
- Norwegen
- Wales
Gruppen Liga B
Gruppe B1
- Schottland
- Schweiz
- Slowenien
- Nordmazedonien
Gruppe B2
- Ungarn
- Ukraine
- Georgien
- Nodirland
Gruppe B3
- Israel
- Österreich
- Irland
- Kosovo
Gruppe B4
- Polen
- Bosnien und Herzegowina
- Rumänien
- Schweden
Gruppen Liga C
Gruppe C1
- Albanien
- Finnland
- Belarus
- San Marino
Gruppe C2
- Montenegro
- Armenien
- Zypern
- Lettland oder Gibraltar
Gruppe C3
- Kasachstan
- Slowakei
- Färöer-Inseln
- Moldawien
Gruppe C4
- Island
- Bulgarien
- Estland
- Luxemburg oder Malta
Gruppen Liga D
Gruppe D1
- Gibraltar oder Lettland
- Malta oder Luxemburg
- Andorra
Gruppe D2
- Litauen
- Aserbaidschan
- Liechtenstein