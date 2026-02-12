wechselnd bewölkt
Olympia 2026 News: Biathlon-Star kennte Bronze-Gewinnerin nicht

Biathlon-Star kannte Bronze-Gewinnerin nicht +++ Big-Air-Final ohne Schweizer Beteiligung

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina laufen seit dem 6. Februar. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
12.02.2026, 08:3712.02.2026, 08:37
Biathlon-Star kennt Medaillengewinnerin nicht
Im Biathlon-Einzel gewann die Bulgarin Lora Hristova völlig überraschend Bronze. Die 22-Jährige lief so überraschend aufs Podest, dass sie gar der Gesamtweltcupsiegerin unbekannt war. So erzählte Franziska Preuss gemäss Bild von einem etwas peinlichen Moment: «Ich habe gerade in der Umkleide rumgefragt: ‹Wer ist eigentlich diese Bulgarin?› Und dann hat sie gesagt: ‹Das bin ich.› Das ist unangenehm, aber ich habe natürlich gleich gratuliert.»

Hristova kann darüber lachen. An der Pressekonferenz sagte sie gegenüber den anwesenden Journalistinnen und Journalisten: «Ich habe gehört, wie sie miteinander gesprochen und sich gefragt haben, wer das bulgarische Mädchen ist. ‹Mein erster Gedanke war: Oh, okay, das bin ich. Das ist leicht zu beantworten.›» (nih)
Schweizer Snowboarder verpassen den Final
Der Halfpipe-Final der Snowboarder am Freitagabend findet ohne Schweizer Beteiligung statt. Alle scheitern in Livigno in der Qualifikation. Am nächsten an den Top 12 war Jonas Hasler. Der 19-jährige Bündner zeigte bei seiner Olympia-Premiere zwei ansprechende Leistungen. Am Ende fehlten ihm 7,75 Punkte für den Final. David Hablützel, klassierte sich direkt hinter Hasler im 17. Rang. Mischa Zürcher stürzte in beiden Durchgängen, wobei der 17-jährige Appenzeller vor allem bei seinem zweiten Run bis zum Missgeschick gut unterwegs war.

Jan Scherrer trat nicht zur Qualifikation an. Der 31-jährige Bronzemedaillengewinner von Peking entschied nach einem Sturz im Training, den Wettkampf auszulassen. Scherrer erlitt gemäss Mitteilung von Swiss-Ski eine leichte Gehirnerschütterung. (abu/sda)

Hockey-Nati im Ski-Fieber
Zu Olympia gehört auch das sportartenübergreifende Mitfiebern. Im olympischen Dorf in Mailand verfolgen die beiden Schweizer Eishockey-Nationalteams die Wettkämpfe ihrer Landsleute jeweils gemeinsam. «Wir haben im ersten Stock eine Lounge, dort haben wir zuletzt die Skirennen geschaut», sagt Captain Roman Josi. Besonders angetan ist der NHL-Verteidiger von Franjo von Allmen. «Was er im Moment leistet, ist unglaublich.» Persönlich kenne er den dreifachen Olympiasieger zwar nicht, «aber im Fernsehen wirkt er extrem sympathisch». (abu/sda)


Flury verzichtet auf den Super-G
Jasmine Flury wird am Donnerstag nicht zum Olympia-Super-G antreten. Die 32-jährige Bündnerin verzichtet aufgrund von Kniebeschwerden auf einen Start. Flury gab erst in diesem Winter ihr Comeback, nachdem sie die komplette letzte Saison wegen eines Knorpelschadens im rechten Knie verpasst hatte.

Am Donnerstag ruhen die Hoffnungen vor allem auf Malorie Blanc. Die 22-jährige Walliserin feierte in Crans-Montana im letzten Super-G vor den Olympischen Spielen ihren ersten Sieg im Weltcup. Delia Durrer, Janine Schmitt und Corinne Suter komplettieren das Schweizer Quartett. (abu/sda)


Snowboard-Star in der Quali schwer gestürzt
Die Halfpipe-Qualifikation der Frauen ist von einem schweren Sturz überschattet worden. Die Chinesin Jiayu Liu blieb mit ihrem Board bei der Landung an der Kante hängen und prallte mit dem Kopf heftig auf. Liu blieb regungslos liegen und wurde sofort von Betreuern gepflegt. Nach einigen Minuten wurde sie mit einem Rettungsschlitten abtransportiert und die Qualifikation konnte fortgesetzt werden. Informationen zu ihrem Gesundheitszustand gibt es nicht.

Jiayu Liu gehört zu den grossen Namen in der Snowboard-Szene. Die 33-jährige Chinesin wurde 2009 Weltmeisterin in der Halfpipe, 2018 holte sie bei den Olympischen Spielen Silber. (dab)

Ein vierarmiges und vierbeiniges Monster? Nein, das ist das kanadische Eistanz-Duo Piper Gilles und Paul Poirier.
quelle: keystone / neil hall
175 Schweizer SportlerInnen reisen für Olympia nach Italien
Mehr zu Olympia 2026:
Skifahren am Strand von Rimini oder vor dem Eiffelturm – so trotzen die Menschen in Europa dem Wintereinbruch
