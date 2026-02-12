Im Biathlon-Einzel gewann die Bulgarin Lora Hristova völlig überraschend Bronze. Die 22-Jährige lief so überraschend aufs Podest, dass sie gar der Gesamtweltcupsiegerin unbekannt war. So erzählte Franziska Preuss gemäss Bild von einem etwas peinlichen Moment: «Ich habe gerade in der Umkleide rumgefragt: ‹Wer ist eigentlich diese Bulgarin?› Und dann hat sie gesagt: ‹Das bin ich.› Das ist unangenehm, aber ich habe natürlich gleich gratuliert.»
Hristova kann darüber lachen. An der Pressekonferenz sagte sie gegenüber den anwesenden Journalistinnen und Journalisten: «Ich habe gehört, wie sie miteinander gesprochen und sich gefragt haben, wer das bulgarische Mädchen ist. ‹Mein erster Gedanke war: Oh, okay, das bin ich. Das ist leicht zu beantworten.›» (nih)
