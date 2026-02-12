Wladyslaw Heraskewytsch darf nicht starten. Bild: keystone

Wegen Kriegsopfer-Helm: Ukrainischer Skeletonfahrer vom IOC ausgeschlossen

Mehr «Sport»

Skeleton-Athlet Wladyslaw Heraskewytsch darf nicht bei den Olympischen Spielen starten. Dies teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Donnerstagmorgen kurz vor dem Beginn des 1. Laufs (9.30 Uhr) mit. Der Grund dafür ist der Helm des Ukrainers, der Portraits von im Krieg gestorbenen Athleten zeigt. Schon nach den ersten Trainings wurde ihm dieser verboten, der 27-Jährige trug ihn jedoch weiterhin und erklärte: «Ich werde die Athleten nicht verraten und wie sie bis zum Ende kämpfen.»

Selbst IOC-Präsidentin Kirsty Coventry habe Heraskewytsch noch versucht, vom Tragen des Helms abzubringen. Dieser verstosse gegen die olympische Charta, die «politische, religiöse oder rassistische Demonstration oder Propaganda» verbietet. «Er hat keinen Kompromiss in Betracht gezogen», heisst es in der offiziellen Mitteilung. Infolgedessen habe die Jury des Internationalen Bob- und Skeletonverbands den Entscheid getroffen, Heraskewytsch vom Start auszuschliessen. Daraufhin entzog das IOC ihm die Akkreditierung.

Kirsty Coventry traf sich kurz vor dem Skeleton-Start mit Heraskewytsch. Bild: keystone

«Das IOC war sehr daran interessiert, dass Herr Heraskewytsch am Wettbewerb teilnimmt», teilt es mit. Deshalb sei das Komitee mit dem Ukrainer zusammengesessen, um einen «möglichst respektvollen Weg zu finden, damit er seinen Kollegen, die ihr Leben durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine verloren haben, gedenken kann». Heraskewytsch konnte den Helm in den Trainings tragen und hätte ihn auch nach dem Wettbewerb in der Mixed Zone zeigen dürfen, stellt das IOC klar.

Für Heraskewytsch war aber von Beginn an klar: «Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir keine IOC-Regeln gebrochen haben.» Nach dem ursprünglichen Entscheid, den Helm zu verbieten, sagte er: «Ich sehe keine politische, diskriminierende oder rassistische Propaganda auf unserem Helm.» (nih)