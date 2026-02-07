Das wird heute bei Olympia wichtig: Diese Highlights darfst du nicht verpassen
Die Highlights
Um 11.30 Uhr steht das grosse Highlight des Tages an. In Cortina peilt Lindsey Vonn in der Abfahrt der Frauen die Goldmedaille an. Trotz Kreuzbandriss konnte die US-Amerikanerin im Training starke Leistungen zeigen.
Die Schweizerinnen haben nur Aussenseiterchancen. Titelverteidigerin Corinne Suter konnte in dieser Saison noch keine Topresultate einfahren. Die grössten Hoffnungen liegen wohl auf der Walliserin Malorie Blanc, welche vor einer Woche in Crans-Montana sensationell den Super-G gewinnen konnte. Jasmine Flury und Janine Schmitt komplettieren das Schweizer Quartett.
In Antholz startet das Olympische Abenteuer für die Biathleten. Gestartet wird am Sonntag um 14.05 Uhr mit der Mixed-Staffel. Für die Schweiz gehen Niklas Hartweg, Sebastian Stalder, Amy Baserga und Lea Meier an den Start.
Alle Entscheidungen
11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt Frauen
mit Malorie Blanc, Jasmine Flury, Janine Schmitt, Corinne Suter
12.30 Uhr: Langlauf, Skiathlon Männer
mit Beda Klee, Nicola Wigger
13.00 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom Frauen
evtl. mit Flurina Bätschi, Ladina Caviezel, Xenia von Siebenthal, Julie Zogg
13.25 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom Männer
evtl. mit Gian Casanova, Dario Caviezel
14.05 Uhr: Biathlon, Mixed-Staffel
mit Niklas Hartweg, Sebastian Stalder, Amy Baserga, Lea Meier.
16 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m Männer
18.30 Uhr: Schlitteln, Einsitzer Männer
21.55 Uhr: Eiskunstlauf, Team-Wettkampf
Weitere Schweizer Einsätze
Flurina Bätschi, Ladina Caviezel, Xenia von Siebenthal, Julie Zogg
Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Qualifikation (09.00/10.00 Uhr)
Gian Casanova, Dario Caviezel
Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Qualifikation (09.30/10.30 Uhr)
Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller
Curling, Mixed-Doppel, Grossbritannien – Schweiz (14.35 Uhr), Schweiz – Norwegen (19.05 Uhr)
