Trotz Kreuzbandriss peilt Lindsey Vonn in der Abfahrt die Goldmedaille an. Bild: keystone

Das wird heute bei Olympia wichtig: Diese Highlights darfst du nicht verpassen

Am Sonntag geht es bei den Olympischen Spielen Schlag auf Schlag weiter. Insgesamt fallen am heutigen Tag acht Medaillenentscheidungen und auch einige Schweizer können von Edelmetall träumen.

Mehr «Sport»

Die Highlights

Um 11.30 Uhr steht das grosse Highlight des Tages an. In Cortina peilt Lindsey Vonn in der Abfahrt der Frauen die Goldmedaille an. Trotz Kreuzbandriss konnte die US-Amerikanerin im Training starke Leistungen zeigen.

Die Schweizerinnen haben nur Aussenseiterchancen. Titelverteidigerin Corinne Suter konnte in dieser Saison noch keine Topresultate einfahren. Die grössten Hoffnungen liegen wohl auf der Walliserin Malorie Blanc, welche vor einer Woche in Crans-Montana sensationell den Super-G gewinnen konnte. Jasmine Flury und Janine Schmitt komplettieren das Schweizer Quartett.

Corinne Suter gewann vor vier Jahren in der Abfahrt die Goldmedaille. Bild: keystone

In Antholz startet das Olympische Abenteuer für die Biathleten. Gestartet wird am Sonntag um 14.05 Uhr mit der Mixed-Staffel. Für die Schweiz gehen Niklas Hartweg, Sebastian Stalder, Amy Baserga und Lea Meier an den Start.



Alle Entscheidungen

11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt Frauen

mit Malorie Blanc, Jasmine Flury, Janine Schmitt, Corinne Suter



12.30 Uhr: Langlauf, Skiathlon Männer

mit Beda Klee, Nicola Wigger​

13.00 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom Frauen

evtl. mit Flurina Bätschi, Ladina Caviezel, Xenia von Siebenthal, Julie Zogg



13.25 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom Männer

evtl. mit Gian Casanova, Dario Caviezel



14.05 Uhr: Biathlon, Mixed-Staffel

mit Niklas Hartweg, Sebastian Stalder, Amy Baserga, Lea Meier.



Niklas Hartweg startet am Sonntag in der Mixed-Staffel. Bild: keystone

16 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m Männer

18.30 Uhr: Schlitteln, Einsitzer Männer

21.55 Uhr: Eiskunstlauf, Team-Wettkampf

Weitere Schweizer Einsätze

Flurina Bätschi, Ladina Caviezel, Xenia von Siebenthal, Julie Zogg

Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Qualifikation (09.00/10.00 Uhr)



Gian Casanova, Dario Caviezel

Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Qualifikation (09.30/10.30 Uhr)

Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller

Curling, Mixed-Doppel, Grossbritannien – Schweiz (14.35 Uhr), Schweiz – Norwegen (19.05 Uhr)

(riz/sda)