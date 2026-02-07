sonnig
Olympia 2026

Olympia 2026: Diese Entscheidungen darfst du am Sonntag nicht verpassen

epa12712771 Lindsey Vonn the the United States reacts during a women&#039;s official alpine skiing downhill training session at the Tofane Alpine Skiing center of the Milano Cortina 2026 Winter Olympi ...
Trotz Kreuzbandriss peilt Lindsey Vonn in der Abfahrt die Goldmedaille an. Bild: keystone

Das wird heute bei Olympia wichtig: Diese Highlights darfst du nicht verpassen

Am Sonntag geht es bei den Olympischen Spielen Schlag auf Schlag weiter. Insgesamt fallen am heutigen Tag acht Medaillenentscheidungen und auch einige Schweizer können von Edelmetall träumen.
07.02.2026, 04:0007.02.2026, 17:12

Die Highlights

Um 11.30 Uhr steht das grosse Highlight des Tages an. In Cortina peilt Lindsey Vonn in der Abfahrt der Frauen die Goldmedaille an. Trotz Kreuzbandriss konnte die US-Amerikanerin im Training starke Leistungen zeigen.

Die Schweizerinnen haben nur Aussenseiterchancen. Titelverteidigerin Corinne Suter konnte in dieser Saison noch keine Topresultate einfahren. Die grössten Hoffnungen liegen wohl auf der Walliserin Malorie Blanc, welche vor einer Woche in Crans-Montana sensationell den Super-G gewinnen konnte. Jasmine Flury und Janine Schmitt komplettieren das Schweizer Quartett.

epa09757667 Gold medalist Corinne Suter of Switzerland celebrates during the victory ceremony of the women&#039;s downhill race at the Beijing 2022 Olympic Games at the Yanqing National Alpine Ski Cen ...
Corinne Suter gewann vor vier Jahren in der Abfahrt die Goldmedaille.Bild: keystone

In Antholz startet das Olympische Abenteuer für die Biathleten. Gestartet wird am Sonntag um 14.05 Uhr mit der Mixed-Staffel. Für die Schweiz gehen Niklas Hartweg, Sebastian Stalder, Amy Baserga und Lea Meier an den Start.

Alle Entscheidungen

11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt Frauen
mit Malorie Blanc, Jasmine Flury, Janine Schmitt, Corinne Suter

12.30 Uhr: Langlauf, Skiathlon Männer
mit Beda Klee, Nicola Wigger​

13.00 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom Frauen
evtl. mit Flurina Bätschi, Ladina Caviezel, Xenia von Siebenthal, Julie Zogg

13.25 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom Männer
evtl. mit Gian Casanova, Dario Caviezel

14.05 Uhr: Biathlon, Mixed-Staffel
mit Niklas Hartweg, Sebastian Stalder, Amy Baserga, Lea Meier.

epa12635994 Niklas Hartweg of Switzerland competes in the Men&#039;s 10 km sprint race at the IBU Biathlon World Cup in Oberhof, Germany, 08 January 2026. EPA/FILIP SINGER
Niklas Hartweg startet am Sonntag in der Mixed-Staffel.Bild: keystone

16 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m Männer

18.30 Uhr: Schlitteln, Einsitzer Männer

21.55 Uhr: Eiskunstlauf, Team-Wettkampf

Weitere Schweizer Einsätze

Flurina Bätschi, Ladina Caviezel, Xenia von Siebenthal, Julie Zogg
Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Qualifikation (09.00/10.00 Uhr)

Gian Casanova, Dario Caviezel
Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Qualifikation (09.30/10.30 Uhr)

Das sind die grössten Schweizer Medaillenkandidaten in Mailand und Cortina

Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller
Curling, Mixed-Doppel, Grossbritannien – Schweiz (14.35 Uhr), Schweiz – Norwegen (19.05 Uhr)

(riz/sda)

Mehr zu den Olympischen Spielen:
Marco Odermatt gratuliert seinem Landsmann Franjo von Allmen zum Sieg in der Abfahrt.
quelle: keystone / michael buholzer
Von Allmens Olympia-Gold-Abfahrt mit verschiedenen Kommentatoren
Video: watson
