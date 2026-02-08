wechselnd bewölkt
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Curling-Baby der Schwallers verzaubert die Sportwelt

epa12714398 Yannick Schwaller of Switzerland and Briar Schwaller-Huerlimann of Switzerland pose with their son River during the curling mixed doubles round robin game between Switzerland and Czech Rep ...
Die Schwallers mit ihrem Sohn River.Bild: keystone

Der Medaillentraum ist geplatzt: «Curling Baby» stiehlt den Schwallers die Show

An den Olympischen Spielen verpasst das Ehepaar Schwaller nach der Niederlage gegen Norwegen im Mixed-Curling den Halbfinal. Damit muss sich die Sportwelt auch wieder vom gemeinsamen Sohn der Schwallers verabschieden, welcher als «Curling-Baby» durch die Decke ging.
08.02.2026, 21:0808.02.2026, 21:10

Die Schweizer Mixed-Curler Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller verlieren das achte Spiel in der Round Robin gegen Norwegen und können den Halbfinal somit nicht mehr erreichen. Bei den Olympischen Spielen zeigte aber der kleine Sohn der Schwallers, dass sich die Schweiz auch in Zukunft auf starke Curler freuen darf.

Bereits nach dem ersten Spiel gegen Estland ging ein Video vom jungen Schwaller viral. Der 18 Monate alte River düste mit dem Besen seines Vaters über den Teppich. Auch am Samstagabend nach der Partie gegen Tschechien wischte River wieder munter durch die Gegend.

Die Szenen von River, welcher während der Olympischen Spielen von seinen Grosseltern betreut wird, sorgten auch im Internet für Jöö-Effekte und er ist nun als «Curling-Baby» bekannt.

Auch den Schwallers selbst ist der Hype um ihren Sohn nicht entgangen. «Er bedeutet uns alles. Leider hat er nach dem Spiel keine Lust auf uns, sondern mehr auf den Besen, wenn wir ihn noch in der Hand haben», erklärte Yannick Schwaller gemäss welt. «Ich weiss nicht, ob das ein Zeichen für die Zukunft ist.»

Obwohl die Schwallers selbst zuvor keine Bilder von ihrem Sohn in den sozialen Medien geteilt hatten, ist der plötzliche Hype um das «Curling-Baby» für sie kein Problem.

Yannick Schwaller of Switzerland plays with his son River during the curling mixed doubles round robin game between Switzerland and Czech Republic at the 2026 Olympic Winter Games in the Cortina Curli ...
Der Besen wirkt spannender als der eigene Vater.Bild: keystone

Am Montag steht das letzte Duell für das Ehepaar Schwaller an, dann treffen sie im abschliessenden Spiel auf Kanada. Für Yannick Schwaller gehen die Olympischen Spiele in ein paar Tagen allerdings weiter. Ab dem 12. Februar wird er als Skip das Schweizer Männer-Quartett anführen. (riz)

Die 41-Jährige wurde bereits operiert: Lindsey Vonn hat sich das linke Bein gebrochen
Mehr zu den Olympischen Spielen:
