Lachen sie bald gemeinsam über Gold? Loïc Meillard (links) und Marco Odermatt. Bild: keystone

Odermatt ist dabei – das sind die Schweizer Duos in der Team-Kombination

Am Montag haben die Schweizer Männer die zweite Chance auf eine Olympiamedaille. Nach dem Abfahrtstriumph von Franjo von Allmen sind die Aussichten in der Team-Kombination glänzend.

Gold, Silber, Bronze – an der Ski-WM in Saalbach im vergangenen Winter räumte die Schweiz in der Team-Kombination der Männer alle drei Medaillen ab. Das weckt selbstverständlich Begehrlichkeiten für die olympische Premiere dieser Disziplin.

Das legendäre Podest der WM 2025. Bild: keystone

Um 10.30 Uhr beginnt in Bormio eine Abfahrt, ab 14.00 Uhr fahren die Partner der Speed-Cracks einen Slalom-Durchgang. Danach wird abgerechnet und die drei schnellsten Duos dürfen mit einer Medaille um die Wette strahlen.

Nun hat Swiss-Ski bekanntgegeben, welche Paare jeweils ein Team bilden:

Marco Odermatt und Loïc Meillard

Franjo von Allmen und Tanguy Nef

Alexis Monney und Daniel Yule

Stefan Rogentin und Matthias Iten

Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt hatte nach der Enttäuschung in der Abfahrt, in der er am Samstag den undankbaren Rang 4 belegte, einen Start in der Team-Kombination offen gelassen. An der WM in Saalbach hatte er auf einen Start verzichtet. Nun kommt es also zum Traumpaar Odermatt/Meillard.

Eingeteilt haben die Duos die Schweizer Trainer aufgrund der Weltcup-Startliste. Deshalb startet Meillard nicht wie beim WM-Titel mit von Allmen. Der Abfahrts-Olympiasieger und -Weltmeister sagte im Vorfeld auf diese Möglichkeit angesprochen, dass die Schweiz viele gute Slalomfahrer habe. Er werde sich auf denjenigen einstellen, mit dem er dann zusammen sei. (ram)