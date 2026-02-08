Odermatt ist dabei – das sind die Schweizer Duos in der Team-Kombination
Gold, Silber, Bronze – an der Ski-WM in Saalbach im vergangenen Winter räumte die Schweiz in der Team-Kombination der Männer alle drei Medaillen ab. Das weckt selbstverständlich Begehrlichkeiten für die olympische Premiere dieser Disziplin.
Um 10.30 Uhr beginnt in Bormio eine Abfahrt, ab 14.00 Uhr fahren die Partner der Speed-Cracks einen Slalom-Durchgang. Danach wird abgerechnet und die drei schnellsten Duos dürfen mit einer Medaille um die Wette strahlen.
Nun hat Swiss-Ski bekanntgegeben, welche Paare jeweils ein Team bilden:
- Marco Odermatt und Loïc Meillard
- Franjo von Allmen und Tanguy Nef
- Alexis Monney und Daniel Yule
- Stefan Rogentin und Matthias Iten
Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt hatte nach der Enttäuschung in der Abfahrt, in der er am Samstag den undankbaren Rang 4 belegte, einen Start in der Team-Kombination offen gelassen. An der WM in Saalbach hatte er auf einen Start verzichtet. Nun kommt es also zum Traumpaar Odermatt/Meillard.
Eingeteilt haben die Duos die Schweizer Trainer aufgrund der Weltcup-Startliste. Deshalb startet Meillard nicht wie beim WM-Titel mit von Allmen. Der Abfahrts-Olympiasieger und -Weltmeister sagte im Vorfeld auf diese Möglichkeit angesprochen, dass die Schweiz viele gute Slalomfahrer habe. Er werde sich auf denjenigen einstellen, mit dem er dann zusammen sei. (ram)