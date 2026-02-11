Juraj Slafkovsky wird für die Slowakei gegen Finnland zum Matchwinner. Bild: keystone

Das Hockey-Turnier der Männer startet mit Überraschung: Finnland unterliegt der Slowakei

Slowakei – Finnland 3:1

Das olympische Eishockey-Turnier der Männer beginnt mit einer Überraschung. Die Slowakei bezwingt den aktuellen Olympiasieger Finnland mit 4:1.

Nach 40 Minuten stand es 1:1. Dalibor Dvorsky brachte die Slowaken, bei denen der Zuger Stürmer Tomas Tatar der Captain ist, in der 48. Minute ein zweites Mal in Führung. 190 Sekunden später erhöhte Juraj Slafkovsky im Powerplay auf 3:1. Der 21-jährige Stürmer der Montreal Canadiens hatte in der 8. Minute bereits zum 1:0 getroffen. Slafkovsky war schon vor vier Jahren in Peking überragend. Damals trug er mit sieben Toren massgeblich zum Gewinn der Bronzemedaille bei. Im darauffolgenden Draft wählten ihn die Canadiens als Nummer 1.

Die Finnen treten in Mailand mit Ausnahme von ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen ausschliesslich mit NHL-Spielern an. (abu/sda)