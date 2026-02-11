trüb und nass
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Italien ärgert Schweden zum Hockey-Auftakt

Italy&#039;s Mats Frycklund (67), left, challenges Sweden&#039;s Joel Eriksson Ek (14)during a preliminary round match of men&#039;s ice hockey between Italy and Sweden at the 2026 Winter Olympics, in ...
Italien verkauft seine Haut gegen Schweden teuer.Bild: keystone

Italien lässt Schweden beinahe verzweifeln – Slowakei überrascht Finnland

11.02.2026, 19:3711.02.2026, 23:55
Inhaltsverzeichnis
Slowakei – Finnland 3:1Schweden – Italien 5:2

Slowakei – Finnland 3:1

Das olympische Eishockey-Turnier der Männer beginnt mit einer Überraschung. Die Slowakei bezwingt den aktuellen Olympiasieger Finnland mit 4:1.

Nach 40 Minuten stand es 1:1. Dalibor Dvorsky brachte die Slowaken, bei denen der Zuger Stürmer Tomas Tatar der Captain ist, in der 48. Minute ein zweites Mal in Führung. 190 Sekunden später erhöhte Juraj Slafkovsky im Powerplay auf 3:1. Der 21-jährige Stürmer der Montreal Canadiens hatte in der 8. Minute bereits zum 1:0 getroffen. Slafkovsky war schon vor vier Jahren in Peking überragend. Damals trug er mit sieben Toren massgeblich zum Gewinn der Bronzemedaille bei. Im darauffolgenden Draft wählten ihn die Canadiens als Nummer 1.

[FIN - SVK] Slafkovsky rips a snipe from between the dots for his 9th career Olympic goal and 2nd of the game
by u/daKrut in hockey
Das zweite Tor von Slafkovsky.

Die Finnen treten in Mailand mit Ausnahme von ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen ausschliesslich mit NHL-Spielern an.

Schweden – Italien 5:2

Schweden bekundete mit Gastgeber Italien mehr Mühe als erwartet, siegte letztlich aber standesgemäss mit 5:2. Die Skandinavier gerieten in der 5. Minute durch ein Tor von Luca Frigo in Rückstand und mussten nach 37 Sekunden im Mitteldrittel das 2:2 durch einen Treffer von Matt Bradley hinnehmen.

[SWE - ITA] Italy strikes first! Luca Frigo beats Gustavsson after he drops his stick.
by u/daKrut in hockey
Das überraschende 1:0 für Italien.

Das entscheidende 3:2 erzielte William Nylander in der 37. Minute, das 4:2 von Mika Zibanejad fiel in der 56. Minute, ehe Victor Hedman mit einem Schuss ins leere Tor (58.) den Schlusspunkt setzte. Lange Zeit verzweifelten die Schweden am jungen italienischen Goalie Damian Clara, der in Schweden spielt. Der 21-Jährige verletzte sich allerdings im Schlussdrittel als er beim Stand von 3:2 einen Big-Save auspackte. In der Folge stand Klotens Davide Fadani zwischen den Pfosten, der neun von zehn Schüssen abwehren konnte. (abu/sda)

[SWE - ITA] Dahlin drives the net and causes a rebound that William Nylander pounces on, nets the backhander to take the lead
by u/daKrut in hockey
Nylander bringt Schweden entscheidend in Führung.

Mehr Olympia-Geschichten:

Eismeister Zaugg
Schwieriger als eine WM – aber ein «Medaillen-Wunder» ist möglich
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 58
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ein vierarmiges und vierbeiniges Monster? Nein, das ist das kanadische Eistanz-Duo Piper Gilles und Paul Poirier.
quelle: keystone / neil hall
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympia: Hier staubt die Schweiz vier Medaillen ab
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Wayne Rooneys perfekter Fallrückzieher entscheidet das Manchester-Derby
12. Februar 2011: Auf dem Weg zum Meistertitel schiesst Manchester United das schönste Tor in der Geschichte der Premier League. Wayne Rooney erledigt den Stadtrivalen Manchester City mit seinem Fallrückzieher.
Stadtderby. Unentschiedener Spielstand. Es dauert nicht mehr lange. Da kommt eine Flanke zum Starspieler. Der steigt hoch, liegt flach in der Luft und trifft den Ball perfekt. Der Ball donnert ins Lattenkreuz. Das Tor, der Sieg! Was kitschig klingt wie bei Captain Tsubasa, passiert am 12. Februar 2011 genau so.
Zur Story