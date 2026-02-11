Italien verkauft seine Haut gegen Schweden teuer. Bild: keystone

Italien lässt Schweden beinahe verzweifeln – Slowakei überrascht Finnland

Slowakei – Finnland 3:1

Das olympische Eishockey-Turnier der Männer beginnt mit einer Überraschung. Die Slowakei bezwingt den aktuellen Olympiasieger Finnland mit 4:1.

Nach 40 Minuten stand es 1:1. Dalibor Dvorsky brachte die Slowaken, bei denen der Zuger Stürmer Tomas Tatar der Captain ist, in der 48. Minute ein zweites Mal in Führung. 190 Sekunden später erhöhte Juraj Slafkovsky im Powerplay auf 3:1. Der 21-jährige Stürmer der Montreal Canadiens hatte in der 8. Minute bereits zum 1:0 getroffen. Slafkovsky war schon vor vier Jahren in Peking überragend. Damals trug er mit sieben Toren massgeblich zum Gewinn der Bronzemedaille bei. Im darauffolgenden Draft wählten ihn die Canadiens als Nummer 1.

Die Finnen treten in Mailand mit Ausnahme von ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen ausschliesslich mit NHL-Spielern an.

Schweden – Italien 5:2

Schweden bekundete mit Gastgeber Italien mehr Mühe als erwartet, siegte letztlich aber standesgemäss mit 5:2. Die Skandinavier gerieten in der 5. Minute durch ein Tor von Luca Frigo in Rückstand und mussten nach 37 Sekunden im Mitteldrittel das 2:2 durch einen Treffer von Matt Bradley hinnehmen.

Das entscheidende 3:2 erzielte William Nylander in der 37. Minute, das 4:2 von Mika Zibanejad fiel in der 56. Minute, ehe Victor Hedman mit einem Schuss ins leere Tor (58.) den Schlusspunkt setzte. Lange Zeit verzweifelten die Schweden am jungen italienischen Goalie Damian Clara, der in Schweden spielt. Der 21-Jährige verletzte sich allerdings im Schlussdrittel als er beim Stand von 3:2 einen Big-Save auspackte. In der Folge stand Klotens Davide Fadani zwischen den Pfosten, der neun von zehn Schüssen abwehren konnte. (abu/sda)

