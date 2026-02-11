Der Halfpipe-Final der Snowboarder am Freitagabend findet ohne Schweizer Beteiligung statt. Alle scheitern in Livigno in der Qualifikation. Am nächsten an den Top 12 war Jonas Hasler. Der 19-jährige Bündner zeigte bei seiner Olympia-Premiere zwei ansprechende Leistungen. Am Ende fehlten ihm 7,75 Punkte für den Final. David Hablützel, klassierte sich direkt hinter Hasler im 17. Rang. Mischa Zürcher stürzte in beiden Durchgängen, wobei der 17-jährige Appenzeller vor allem bei seinem zweiten Run bis zum Missgeschick gut unterwegs war.
Jan Scherrer trat nicht zur Qualifikation an. Der 31-jährige Bronzemedaillengewinner von Peking entschied nach einem Sturz im Training, den Wettkampf auszulassen. Scherrer erlitt gemäss Mitteilung von Swiss-Ski eine leichte Gehirnerschütterung. (abu/sda)
