Nadine Fähndrich, die einen enttäuschenden Auftritt im Sprint zu verdauen hat, läuft die 10 km Skating mit Einzelstart. Die grössten Chancen auf eine Top-Klassierung in diesem Rennen hat Nadja Kälin. Mit diesen beiden Frauen sowie Lea Fischer und Marina Kälin steht für das Rennen vom Donnerstag (13 Uhr) ein Quartett am Start. Bei den Männern starten am Freitag (11.45 Uhr) Beda Klee, Noe Näff und Nicola Wigger.



Nadine Fähndrich hatte im Vorfeld der Winterspiele einen Start über 10 km bloss als Option angekündigt, denn am Samstag wird sie auch die Frauenstaffel laufen. Die beiden Einsätze sollen sie im Wettkampf-Rhythmus für den kommenden Mittwoch halten. Dann wird sie im Team-Sprint den zweiten Angriff auf eine Medaille lancieren. (nih/sda)