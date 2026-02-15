Im Slalom der Team-Kombination war Tanguy Nef mit Abstand der Schnellste. Bild: keystone

Schlagen Nef und Meillard im Slalom zu? Was heute bei Olympia wichtig wird

Die Highlights

Loïc Meillard (Silber in der Team-Kombination, Bronze im Riesenslalom) und Tanguy Nef (Gold in der Team-Kombination) können am Montag im Slalom ihre olympische Medaillensammlung erweitern. Beide haben bereits bewiesen, dass sie auch mit der ziemlich flachen Piste in Bormio zurechtkommen. Neben den beiden Medaillenkandidaten sind für die Schweiz auch Daniel Yule und Matthias Iten am Start. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung im 2. Lauf fällt ab 13.30 Uhr.

Zwei Medaillen hat Loïc Meillard bereits. Bild: keystone

Holt Mathilde Gremaud in Livigno ihre zweite Medaille? Nach Gold im Slopestyle gehört die Freiburgerin auch im Big Air zu den Sieganwärterinnen. Das Feld ist in dieser Disziplin allerdings etwas offener als noch im Slopestyle. Neben Gremaud ist auch Anouk Andraska im Final der besten zwölf Springerinnen vertreten. Der erste Durchgang beginnt um 19.30 Uhr.

Die Eishockey-Nati der Frauen steht am späten Montagabend (21.10 Uhr) vor einer Monsteraufgabe. Im Halbfinal wartet als Gegner Kanada. In der Gruppenphase hat die Schweiz auch dank einer überragenden Saskia Maurer zwischen den Pfosten lange dagegengehalten, am Ende aber trotzdem mit 0:5 verloren. Ein Weiterkommen in den Final wäre eine absolute Sensation.

Alle Entscheidungen

10.00 Uhr und 13.30 Uhr: Ski alpin, Männer, Slalom

mit Matthias Iten, Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule.



12.40 Uhr: Shorttrack, Frauen, 1000 m

19.00 Uhr und 21.05 Uhr: Bob, Frauen, Monobob

mit Debora Annen, Melanie Hasler.

Melanie Hasler muss in der zweiten Wettkampfhälfte aufholen. Bild: keystone

19.00 Uhr und 20.20 Uhr: Skispringen, Männer, Sper-Team-Wettkampf

mit Gregor Deschwanden, Felix Trunz.



19.30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Big Air

mit Anouk Andraska, Mathilde Gremaud.

20.00 Uhr: Eiskunstlauf, Paare

Weitere Schweizer Einsätze am Sonntag:

Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke, Alina Pätz

Curling, Frauen, Round Robin, 7. Runde: Schweden - Schweiz (9.05 Uhr)

Cédric Follador/Luca Rolli, Timo Rohner/Tim Annen und Michael Vogt/Amadou Ndiaye

Bob, Zweierbob, 1. und 2. Lauf (10.00 und 10.57 Uhr).



Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke, Alina Pätz

Curling, Frauen, Round Robin, 8. Runde: Schweiz - Grossbritannien (19.05 Uhr)

Die Schweizer Curlerinnen sind bislang gut im Turnier. Bild: keystone

Eishockey-Nati der Frauen

Halbfinal: Kanada - Schweiz (21.10 Uhr)

