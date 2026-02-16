Schlagen Nef und Meillard im Slalom zu? Was heute bei Olympia wichtig wird
Die Highlights
Loïc Meillard (Silber in der Team-Kombination, Bronze im Riesenslalom) und Tanguy Nef (Gold in der Team-Kombination) können am Montag im Slalom ihre olympische Medaillensammlung erweitern. Beide haben bereits bewiesen, dass sie auch mit der ziemlich flachen Piste in Bormio zurechtkommen. Neben den beiden Medaillenkandidaten sind für die Schweiz auch Daniel Yule und Matthias Iten am Start. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung im 2. Lauf fällt ab 13.30 Uhr.
Holt Mathilde Gremaud in Livigno ihre zweite Medaille? Nach Gold im Slopestyle gehört die Freiburgerin auch im Big Air zu den Sieganwärterinnen. Das Feld ist in dieser Disziplin allerdings etwas offener als noch im Slopestyle. Neben Gremaud ist auch Anouk Andraska im Final der besten zwölf Springerinnen vertreten. Der erste Durchgang beginnt um 19.30 Uhr.
Die Eishockey-Nati der Frauen steht am späten Montagabend (21.10 Uhr) vor einer Monsteraufgabe. Im Halbfinal wartet als Gegner Kanada. In der Gruppenphase hat die Schweiz auch dank einer überragenden Saskia Maurer zwischen den Pfosten lange dagegengehalten, am Ende aber trotzdem mit 0:5 verloren. Ein Weiterkommen in den Final wäre eine absolute Sensation.
Alle Entscheidungen
10.00 Uhr und 13.30 Uhr: Ski alpin, Männer, Slalom
mit Matthias Iten, Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule.
12.40 Uhr: Shorttrack, Frauen, 1000 m
19.00 Uhr und 21.05 Uhr: Bob, Frauen, Monobob
mit Debora Annen, Melanie Hasler.
19.00 Uhr und 20.20 Uhr: Skispringen, Männer, Sper-Team-Wettkampf
mit Gregor Deschwanden, Felix Trunz.
19.30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Big Air
mit Anouk Andraska, Mathilde Gremaud.
20.00 Uhr: Eiskunstlauf, Paare
Weitere Schweizer Einsätze am Sonntag:
Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke, Alina Pätz
Curling, Frauen, Round Robin, 7. Runde: Schweden - Schweiz (9.05 Uhr)
Cédric Follador/Luca Rolli, Timo Rohner/Tim Annen und Michael Vogt/Amadou Ndiaye
Bob, Zweierbob, 1. und 2. Lauf (10.00 und 10.57 Uhr).
Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke, Alina Pätz
Curling, Frauen, Round Robin, 8. Runde: Schweiz - Grossbritannien (19.05 Uhr)
Eishockey-Nati der Frauen
Halbfinal: Kanada - Schweiz (21.10 Uhr)