Olympia 2026: Das Programm vom heutigen Montag, 16.02.2026

epa12719956 Tanguy Nef of Switzerland 2 competes in the Slalom of the Men&#039;s Team Combined of the Alpine Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Stelvio ski centre in ...
Im Slalom der Team-Kombination war Tanguy Nef mit Abstand der Schnellste.Bild: keystone

Schlagen Nef und Meillard im Slalom zu? Was heute bei Olympia wichtig wird

16.02.2026, 05:00

Die Highlights

Loïc Meillard (Silber in der Team-Kombination, Bronze im Riesenslalom) und Tanguy Nef (Gold in der Team-Kombination) können am Montag im Slalom ihre olympische Medaillensammlung erweitern. Beide haben bereits bewiesen, dass sie auch mit der ziemlich flachen Piste in Bormio zurechtkommen. Neben den beiden Medaillenkandidaten sind für die Schweiz auch Daniel Yule und Matthias Iten am Start. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung im 2. Lauf fällt ab 13.30 Uhr.

Bronze medalist Switzerland&#039;s Loic Meillard poses with his medals after the men&#039;s alpine skiing giant slalom race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy, ...
Zwei Medaillen hat Loïc Meillard bereits.Bild: keystone

Holt Mathilde Gremaud in Livigno ihre zweite Medaille? Nach Gold im Slopestyle gehört die Freiburgerin auch im Big Air zu den Sieganwärterinnen. Das Feld ist in dieser Disziplin allerdings etwas offener als noch im Slopestyle. Neben Gremaud ist auch Anouk Andraska im Final der besten zwölf Springerinnen vertreten. Der erste Durchgang beginnt um 19.30 Uhr.

Die Eishockey-Nati der Frauen steht am späten Montagabend (21.10 Uhr) vor einer Monsteraufgabe. Im Halbfinal wartet als Gegner Kanada. In der Gruppenphase hat die Schweiz auch dank einer überragenden Saskia Maurer zwischen den Pfosten lange dagegengehalten, am Ende aber trotzdem mit 0:5 verloren. Ein Weiterkommen in den Final wäre eine absolute Sensation.

Eismeister Zaugg
Reichlich Magie, Weltklasse im Tor und die Frauen-Antwort auf Roman Josi

Alle Entscheidungen

10.00 Uhr und 13.30 Uhr: Ski alpin, Männer, Slalom
mit Matthias Iten, Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule.

12.40 Uhr: Shorttrack, Frauen, 1000 m

19.00 Uhr und 21.05 Uhr: Bob, Frauen, Monobob
mit Debora Annen, Melanie Hasler.

epa12742536 Melanie Hasler of Switzerland competes during heat 2 of the Women&#039;s Monobob of the Bobsleigh competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Cortina d&#039;Ampezzo, I ...
Melanie Hasler muss in der zweiten Wettkampfhälfte aufholen.Bild: keystone

19.00 Uhr und 20.20 Uhr: Skispringen, Männer, Sper-Team-Wettkampf
mit Gregor Deschwanden, Felix Trunz.

19.30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Big Air
mit Anouk Andraska, Mathilde Gremaud.

20.00 Uhr: Eiskunstlauf, Paare

Weitere Schweizer Einsätze am Sonntag:

Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke, Alina Pätz
Curling, Frauen, Round Robin, 7. Runde: Schweden - Schweiz (9.05 Uhr)

Cédric Follador/Luca Rolli, Timo Rohner/Tim Annen und Michael Vogt/Amadou Ndiaye
Bob, Zweierbob, 1. und 2. Lauf (10.00 und 10.57 Uhr).

Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke, Alina Pätz
Curling, Frauen, Round Robin, 8. Runde: Schweiz - Grossbritannien (19.05 Uhr)

Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Alina Paetz and Carole Howald, of Switzerland, from left to right, react during the women&#039;s curling round robin game between Switzerland and Canada at the 20 ...
Die Schweizer Curlerinnen sind bislang gut im Turnier. Bild: keystone

Eishockey-Nati der Frauen
Halbfinal: Kanada - Schweiz (21.10 Uhr)

Österreich hat uns überholt – das ist der Olympia-Medaillenspiegel
