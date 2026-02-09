Tanguy Nef (links) und Franjo von Allmen gewinnen Gold in der Team-Kombination. Bild: keystone

Franjo von Allmen schafft etwas, was noch keinem Schweizer vor ihm gelang

Franjo von Allmen ist Doppel-Olympiasieger von Mailand-Cortina. Nach Gold in der Abfahrt triumphiert er in Bormio gemeinsam mit Tanguy Nef auch in der Team-Kombination. Von Allmen schafft damit Einzigartiges.

172 Medaillen hat die Schweiz an Olympischen Winterspielen seit der Premiere vor über hundert Jahren bis heute gewonnen. Knapp die Hälfte davon geht aufs Konto der alpinen Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer.

Doch in dieser langen und äusserst erfolgreichen Geschichte ist Franjo von Allmen tatsächlich der erste Schweizer Mann mit zwei Olympiasiegen. Kein Bernhard Russi schaffte das, kein Pirmin Zurbriggen, kein Beat Feuz.

Und auch noch kein Marco Odermatt. Der Riesenslalom-Olympiasieger von Peking wurde in der Team-Kombination in Bormio Zweiter, gemeinsam mit Loïc Meillard. Das Star-Duo gewann die Silbermedaille zeitgleich mit den Österreichern Vincent Kriechmayr und Manuel Feller.

Von Allmen schaut Nef an und meint: «Wartet mal ab»

Klar am schnellsten waren zwei andere Schweizer: Franjo von Allmen und Tanguy Nef. Den Zweitplatzierten nahmen sie 99 Hundertstel ab. Abfahrts-Olympiasieger von Allmen legte mit Zwischenrang 4 vor, Nef brillierte mit einem Fabellauf im Slalom und bescherte dem Duo Gold.

Die Entscheidung in der Team-Kombination. Video: SRF

«Ist das so?», fragte von Allmen zurück, als er im SRF darüber ins Bild gesetzt wurde, dass er der erste Schweizer Skifahrer mit zwei Olympiasiegen sei. «Das habe ich nicht gewusst», sagte der Simmentaler. Und er zeigte auf Kollege Nef, der nach dieser Leistung im Slalom fraglos zu den Medaillenkandidaten zählen wird: «Wartet mal ab, er hat auch noch ein Rennen.»

Nef und von Allmen im Interview. Video: SRF

Der 24-jährige von Allmen könnte dieser Tage sogar dreifacher Olympiasieger werden. Am Mittwoch steht für ihn noch der Super-G auf dem Programm.

In diesem Rennen strebt auch Marco Odermatt den Sieg an, genauso wie darauf im Riesenslalom. Vielleicht ist Franjo von Allmen tatsächlich nicht mehr lange der einzige Schweizer Skirennfahrer, der an Olympischen Spielen zwei Mal Gold gewinnen konnte.

Vreni Schneider hat von 1988 und 1994 drei olympische Goldmedaillen zuhause. Dazu gewann die Elmerin auch eine Silber- und eine Bronzemedaille. Marie-Theres Nadig wurde 1972 Doppel-Olympiasiegerin und Michelle Gisin gewann 2018 und 2022 jeweils Gold in der Kombination.

Aus Lillehammer brachte Vreni Schneider einen kompletten Medaillensatz mit. Bild: KEYSTONE

International sind Kjetil André Aamodt und Janica Kostelic die erfolgreichsten Medaillensammler der Geschichte. Beide gewannen vier Mal Gold. Der Norweger Aamodt ist mit insgesamt acht Medaillen (4-2-2) der erfolgreichste Skirennfahrer der olympischen Geschichte.

Die meisten Schweizer Goldmedaillen besitzt sportartenübergreifend ein nordisches Duo. Skispringer Simon Ammann und Langläufer Dario Cologna feierten beide vier Olympiasiege.