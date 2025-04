Damit dürften erstmals mehr Frauen als Männer vertreten sein. Insgesamt gibt es für die Olympischen Spiele in Los Angeles Quotenplätze für 11'198 Athletinnen und Athleten – davon gehen 5655 an Frauen und 5543 an Männer.

Es wurden auch noch andere Änderungen kommuniziert. So wird das Fussballturnier der Frauen neu mit 16 statt wie bisher 12 Nationen ausgetragen, den umgekehrten Weg geht das Männerturnier. IOC-Sportdirektor Kit McConnell zeigte sich begeistert über diese Änderung: «Das spiegelt das Wachstum des Frauenfussballs in der ganzen Welt wider.» Anders als bei den Männern, die nur mit durch drei ältere Profis verstärkten U23-Teams spielen, kämpfen die Frauen mit den bestmöglichen Kadern um die Medaillen.

In Los Angeles soll es zu insgesamt 25 Mixed-Wettbewerben kommen, neben dem Schwimmen unter anderem auch im Golf, Tischtennis und bei der 4x100-Meter-Staffel in der Leichtathletik.

Insgesamt gibt es nun bei den Frauen und Männern je 20 Wettbewerbe und noch eine Mixed-Staffel. Durch die Aufnahme der neuen Wettbewerbe erhöhen sich auch die Medaillenchancen von Noè Ponti, über 50 Meter Delfin in der Kurzbahn ist der Tessiner aktuell Weltrekordhalter. An Olympia wird allerdings im grossen Becken um die Medaillen geschwommen.

Statt wie bisher 35 gibt es bei den Olympischen Spielen neu 41 Medaillenentscheidungen im Schwimmen. Neuerdings werden jeweils bei den Männern und Frauen die 50 Meter Wettbewerbe im Brust-, Rücken- und Schmetterlingsschwimmen in das Programm aufgenommen. Dies gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am gestrigen Mittwoch bekannt. Bisher gab es diese Distanz nur im Crawl.

Die Schwedin Ebba Andersson (vorne) schlägt Therese Johaug aus Norwegen an der Nordisch-WM 2025 in Trondheim und gewinnt Gold im Skiathlon über 20 km.

Trotz Müller-Tor: Bayern verliert gegen Inter ++ Rice mit zwei Freistosstoren gegen Real

Arsenal und Inter Mailand gehen mit einem Polster in die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League. Die Londoner deklassieren Titelverteidiger Real Madrid 3:0, Inter schockt die Bayern und gewinnt in München 2:1.

Lange bissen sich die Bayern die Zähne an der kompakten Defensive von Inter Mailand aus. Und dann war es ausgerechnet Thomas Müller, der das Heimteam elf Minuten nach seiner Einwechslung erlöste. Der Ur-Bayer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und nicht mehr verlängert wird, stand fünf Minuten vor dem Ende wie so oft richtig. Nach einer Hereingabe von Konrad Laimer stahl sich Müller am zweiten Pfosten frei und bezwang Yann Sommer aus kurzer Distanz.