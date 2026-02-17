Flora Tabanelli sicherte sich die Bronzemedaille. Bild: keystone

«Hätte ich nie erwartet»: Ski-Freestylerin holt trotz Kreuzbandriss Bronze im Big Air

Ski-Star Lindsey Vonn startete beim olympischen Abfahrtsrennen mit einem Kreuzbandriss – und verletzte sich noch schwerer. Anders lief es bei der Ski-Freestylerin Flora Tabanelli.

Jannik Meyer / t-online

Der Schmerz war ständiger Begleiter – doch Flora Tabanelli liess sich davon nicht stoppen. Die Italienerin riskierte für ihren Traum von Olympia alles und wurde belohnt: Trotz eines gerissenen Kreuzbandes gewann die Ski-Freestylerin Bronze im Big Air und holte für Gastgeber Italien bei den Olympischen Winterspielen die nächste Medaille.

«Ich hätte nie erwartet, Bronze zu gewinnen», sagte die 18-Jährige nach ihrem grossen Coup. Es war ihr einziger Wettkampf der Saison. Vor drei Monaten war ihre Teilnahme an den Heimspielen noch offen. Im November hatte sich die Big-Air-Weltmeisterin bei einem Trainingssturz schwer am rechten Knie verletzt, ein Landeversuch missglückte. Statt einer Operation setzte Tabanelli auf eine konservative Behandlung.

«Ich fühle mich damit nicht völlig frei»

In Livigno trug sie eine «Titanschiene, die mir hilft, das Knie zu stabilisieren – das Band ist ja gerissen, also musste ich weitere Verletzungen verhindern», erklärte die Gesamtweltcupsiegerin von 2025. Ganz ohne Einschränkung blieb das nicht: «Sie stört, weil sie in den Skischuh hineinragt, und ich fühle mich damit nicht völlig frei.»

Dennoch ging Tabanelli bei ihrer Olympia-Premiere an den Start. Im dritten und entscheidenden Run verbesserte sie sich auf Rang drei. Gold gewann die Kanadierin Megan Oldham (24), dahinter landete Eileen Gu aus China.

Ihre Medaille widmete Tabanelli ihrem Bruder Miro, der ebenfalls im Freestyle für die Spiele qualifiziert war: «Diese Medaille gehört zur Hälfte ihm. Er hat Herz gezeigt und alles gegeben, um mir nach der Verletzung zu helfen.»

Trotz Kreuzbandriss flog die Italienerin durch die Lüfte. Bild: keystone

Ähnliche Voraussetzungen, anderer Ausgang als bei Vonn

Tabanellis Geschichte endet damit anders als jene von Skistar Lindsey Vonn. Sie war trotz eines erst Anfang Februar erlittenen Kreuzbandrisses in der olympischen Abfahrt gestartet, stürzte und verletzte sich noch schwerer.

Für Tabanelli folgt nun der nächste Schritt. «Nach diesen Spielen werde ich operiert, um in der kommenden Saison stärker zurückzukehren», kündigte sie an. (riz/tonline)