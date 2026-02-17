Die Schweizer Biathlon-Staffel der Männer kann in Antholz nicht über sich hinauswachsen. Mit gut zweieinhalb Minuten Rückstand auf das siegreiche Quartett aus Frankreich resultiert der 8. Rang.
Zunächst sah es für die Schweizer Biathleten gut aus. Sebastian Stalder übergab an vierter Stelle an Joscha Burkhalter. Dieser zeigte sich in der Loipe wie am Schiessstand (mit zwei Nachladern) solid. Jeremy Finello übernahm an Position 5, zeigte dann aber wie so oft im Stehend-Schiessen grosse Schwächen. Fünf Fehlschüsse – und damit zwei Strafrunden – warfen die Schweiz in den 10. Rang zurück. Schlussläufer Niklas Hartweg konnte sich lediglich noch auf den 8. Platz verbessern.
Olympia-Gold sicherte sich Frankreich nach grosser Aufholjagd. Startläufer Fabien Claude fiel nach einer Strafrunde im Stehend-Schiessen in die 20. und letzte Position im Feld zurück. Emilien Jacquelin übernahm an 13. Stelle – und stiess innert Kürze an die Spitze vor. Der nun fünffache Olympiasieger Quentin Fillon Maillet und Schlussläufer Eric Perrot liessen nichts mehr anbrennen. Silber ging mit zehn Sekunden Rückstand an Norwegen, Bronze an Schwede (57,5 zurück). (nih/sda)
