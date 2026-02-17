wolkig, aber kaum Regen
DE | FR
burger
Sport
Olympiaticker

Olympia 2026 News: Frankreichs Biathleten fahren zu Staffel-Gold

SRF 2 - HD - Live

Olympiaticker

Frankreichs Biathleten überlegen zu Staffel-Gold +++ So sieht ein Olympisches Diplom aus

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina laufen seit dem 6. Februar. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
17.02.2026, 16:2017.02.2026, 16:20
Schicke uns deinen Input
avatar
Biathlon-Staffel-Gold für Frankreich – Rang 8 für Schweizer Quartett
Die Schweizer Biathlon-Staffel der Männer kann in Antholz nicht über sich hinauswachsen. Mit gut zweieinhalb Minuten Rückstand auf das siegreiche Quartett aus Frankreich resultiert der 8. Rang.

Zunächst sah es für die Schweizer Biathleten gut aus. Sebastian Stalder übergab an vierter Stelle an Joscha Burkhalter. Dieser zeigte sich in der Loipe wie am Schiessstand (mit zwei Nachladern) solid. Jeremy Finello übernahm an Position 5, zeigte dann aber wie so oft im Stehend-Schiessen grosse Schwächen. Fünf Fehlschüsse – und damit zwei Strafrunden – warfen die Schweiz in den 10. Rang zurück. Schlussläufer Niklas Hartweg konnte sich lediglich noch auf den 8. Platz verbessern.

Olympia-Gold sicherte sich Frankreich nach grosser Aufholjagd. Startläufer Fabien Claude fiel nach einer Strafrunde im Stehend-Schiessen in die 20. und letzte Position im Feld zurück. Emilien Jacquelin übernahm an 13. Stelle – und stiess innert Kürze an die Spitze vor. Der nun fünffache Olympiasieger Quentin Fillon Maillet und Schlussläufer Eric Perrot liessen nichts mehr anbrennen. Silber ging mit zehn Sekunden Rückstand an Norwegen, Bronze an Schwede (57,5 zurück). (nih/sda)






Keine Aerials-Qualifikationen am Dienstag
Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara müssen sich vor ihrem ersten Olympia-Einsatz gedulden. Die Qualifikationen für die Aerials-Finals mussten am Dienstag wetterbedingt verschoben werden.

Die Ersatzdaten sind noch offen. Zumindest die Männer haben noch etwas Spielraum. Ihr Final ist am Donnerstagmittag (11.30 Uhr) angesetzt. Jener der Frauen hätte ursprünglich bereits am Mittwoch (11.30 Uhr) stattfinden sollen.

Auch der am Dienstagnachmittag angesetzte Slopestyle-Final der Frauen (ohne Schweizer Beteiligung) wurde vertagt. (nih/sda)
So sieht ein Olympisches Diplom aus

Curler siegen locker gegen Schweden
Die Schweizer Männer bleiben im Olympiaturnier weiter ungeschlagen. Gegen Schweden setzen sich Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel mit 9:4 durch. Die Schweizer spielten die Schweden aus. Der einzige Schwede, der in dieser Partie bei seinen Steinen eine Erfolgsquote von über 80 Prozent erreichte, Rasmus Wranaa, wurde erst noch ausgewechselt. Die vier Schweizer Curler schafften alle zwischen 91 (Lachat-Couchepin, Schwaller) und 98 Prozent (Michel).

Die Schweizer eröffneten die Partie mit einem Zweierhaus und stahlen anschliessend zwei Steine für eine 4:0-Führung. Die einzige schwedische Reaktion - ein Dreierhaus im sechsten End (zum 4:6) - beantworteten die Schweizer ebenfalls mit einem Dreierhaus zum 9:4. Daraufhin gab Skip Niklas Edin, der Olympiasieger von 2022 und siebenmalige Weltmeister, resigniert auf. (riz/sda)
Ungeschlagen und dominant in den Statistiken – Schweizer Curler sind auf Medaillenkurs
Lindsey Vonn kann noch nicht wieder stehen
Lindsey Vonn ist zurück in den USA. Mit einem Post auf der Plattform X zeigt die 41-jährige Amerikanerin aber auf, dass der Weg zur Genesung noch weit ist.

Nach vier Operationen in Italien liegen in der Heimat weitere Eingriffe noch vor ihr. «Ich stand seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen, ich liege seit dem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett. Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein», so Vonn. (riz/sda)

«Nie ohne mein Buddy»: So bereitet sich ein Bob-Duo auf die Wettkämpfe vor.
Curlerinnen mit Viererhaus zum Sieg
Die Schweizer Curlerinnen rund um Skip Silvana Tirinzoni schlugen Grossbritannien 10:6. Nach dem 6:6 schrieben die Schweizerinnen im neunten End dank einem genialen Stein von Alina Pätz ihr zweites Viererhaus an diesem Turnier, danach gaben die Britinnen auf.

Es war für die Schweizerinnen im sechsten Spiel der vierte Sieg, womit sie sich gut im Rennen um die Halbfinal-Qualifikation befinden. Am Dienstag ist um 14:05 Uhr Südkorea der nächste Gegner. Die Asiatinnen weisen die gleiche Bilanz wie die Schweizerinnen auf. (ram/sda)
video: srf
Hasler verbessert sich auf Schlussrang 5
Das Beste kam zum Schluss: Melanie Hasler fuhr im 4. Lauf der Monobob-Konkurrenz die Bestzeit. Damit verbesserte sich die Aargauerin auf Schlussrang 5. Für eine Medaille fehlten Hasler allerdings 0,94 Sekunden. Debora Annen wird Elfte.

Olympiasiegerin wurde die 41-jährige Elana Meyers Taylor. Die Amerikanerin fing im letzten Durchgang die bis dahin führende Laura Nolte ab. Der Deutschen fehlten vier Hundertstel. Bronze ging ebenfalls an die USA, an Kaillie Armbruster Humphries.
Oldham grosse Profiteurin von Gremauds Forfait
Megan Oldham schnappte Eileen Gu im Big Air der Freeskierinnen Olympia-Gold weg. Die Kanadierin, vor vier Jahren Peking unglückliche Vierte, siegte bei schwierigen Bedingungen in Livigno hauchdünn. Die 180,75 Punkte der 24-Jährigen für die besten zwei Sprünge waren 1,75 mehr als das Total von Gu und 2,5 mehr, als die Italienerin Flora Tabanelli bekam.

Der Final ging ohne die Schweizer Gold-Anwärterin Mathilde Gremaud über die Bühne. Die Freiburgerin stürzte im Probedurchgang und konnte wegen einer Verletzung an der Hüfte nicht antreten. (ram/sda)
Gremaud stürzt beim Einspringen schwer – Big-Air-Final ohne Schweizer Gold-Hoffnung
Nadja Kälin darf mit Fähndrich laufen
Nadine Fähndrich kämpft am Mittwoch im Team-Sprint etwas überraschend mit Nadja Kälin statt mit Anja Weber um eine Olympia-Medaille. Die Trainer begründeten den Entscheid mit den letzten Resultaten und der Formkurve.

Weber (rechts) hatte an der WM 2025 mit Fähndrich die Bronzemedaille gewonnen. Kälin (links) brillierte zum Auftakt der Olympischen Spiele mit Platz 4 im Skiathlon. Der Team-Sprint wird in der Skating-Technik gelaufen. (ram/sda)

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

1 / 83
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ryuichi Kihara wirft Riku Miura hoch in die Luft – und weil er sie fängt, werden die Japaner Olympiasieger im Paarlauf.
quelle: keystone / stephanie scarbrough
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Simon Ammann nicht dabei – 175 Schweizer SportlerInnen reisen für Olympia nach Italien
Mehr zu Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina
1 / 17
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina

Hier wird vom 6. bis 22. Februar 2026 um Gold, Silber und Bronze gekämpft.
quelle: keystone / alessandro trovati
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Skifahren am Strand von Rimini oder vor dem Eiffelturm – so trotzen die Menschen in Europa dem Wintereinbruch
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Alle Olympia-Medaillengewinner und alle Schweizer Resultate
In 116 Entscheidungen geht es um Gold, Silber und Bronze. Wer abgeräumt hat und wie die Schweizer Teilnehmenden an den Olympischen Spielen Mailand-Cortina 2026 abgeschnitten haben.
Gold: Frankreich (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillot Maillet, Eric Perrot)
Silber: Norwegen
Bronze: Schweden
Zur Story