Diekann in Antholz nicht über sich hinauswachsen. Mit gut zweieinhalb Minuten Rückstand auf dasresultiert derZunächst sah es für die Schweizer Biathleten gut aus.übergab an vierter Stelle an. Dieser zeigte sich in der Loipe wie am Schiessstand (mit zwei Nachladern) solid.übernahm an Position 5, zeigte dann aber wie so oft im Stehend-Schiessen grosse Schwächen. Fünf Fehlschüsse – und damit zwei Strafrunden – warfen die Schweiz in den 10. Rang zurück. Schlussläuferkonnte sich lediglich noch auf den 8. Platz verbessern.sicherte sichnach grosser Aufholjagd. Startläuferfiel nach einer Strafrunde im Stehend-Schiessen in die 20. und letzte Position im Feld zurück.übernahm an 13. Stelle – und stiess innert Kürze an die Spitze vor. Der nun fünffache Olympiasiegerund Schlussläuferliessen nichts mehr anbrennen. Silber ging mit zehn Sekunden Rückstand an Norwegen, Bronze an Schwede (57,5 zurück). (nih/sda)