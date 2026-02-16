Mathilde Gremaud wird nach ihrem Sturz betreut. Bild: keystone

Gremaud stürzt beim Einspringen schwer – Big-Air-Final ohne Schweizer Gold-Hoffnung

Die beiden Schweizer Freestyle-Skierinnen Mathilde Gremaud und Anouk Andraska mussten am Montagabend für den Final im Big Air Forfait geben. Beide waren beim Einspringen gestürzt.

«Die Bedingungen waren nicht einfach», sagte Cheftrainer Dominik Furrer im SRF. «Es hatte beim Absprung Neuschnee, Mathilde hat leicht eingehängt. Sie kam zu kurz und schlug relativ hart auf.»

Der Sturz im Video. Video: SRF

Die Olympiasiegerin im Slopestyle galt als aussichtsreiche Medaillenkandidatin. In der Qualifikation hatte Gremaud, ohne ans Limit zu gehen, Rang 3 erreicht.

«Wir hätten diese Schneeflocken gerne in Gold umgewandelt.»

Bei ihrem Sturz hatte sich Gremaud an der Hüfte verletzt. Sie musste mit dem Schlitten abtransportiert werden. Cheftrainer Furrer konnte eine erste Entwarnung geben. «Positiv ist, dass mit dem Kopf alles in Ordnung ist.»

Die 26-Jährige habe auf ihn «so weit einen guten Eindruck» gemacht, aber die Enttäuschung sei natürlich gross. «Wir waren super vorbereitet und wollten das zweite Gold holen. Wir hätten diese Schneeflocken gerne in Gold umgewandelt», sagte er angesichts des heftigen Winds und Schneegestöbers. Wegen dieser Bedingungen wurde der Start des Finals auf 21 Uhr verschoben.

Ob am Montag überhaupt ein Wettkampf stattfinden kann? Bild: keystone

Der Coach betonte, dass die Gesundheit das A und O sei: «Sie steht an oberster Stelle.» Es sei rasch klar gewesen, dass ein Antreten keinen Sinn mache.

Auch bei Anouk Andraska, die sich bei einem Sturz am Handgelenk verletzte, wäre ein Einsatz im Wettkampf nicht möglich gewesen, sagte Furrer. Die 22-jährige Zürcherin hatte sich als Zwölfte gerade noch für den Final qualifiziert. «Es gilt nun, diese bittere Pille zu schlucken und den anderen Athletinnen alles Gute zu wünschen», hielt Dominik Furrer fest. (ram)