wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Gremaud stürzt schwer – Big-Air-Final ohne Schweizer Gold-Hoffnung

Switzerland&#039;s Mathilde Gremaud fell during the warm-up and the medical team placed her on a rescue sled before the women&#039;s Freestyle Skiing Freeski slopestyle final at the 2026 Olympic Winte ...
Mathilde Gremaud wird nach ihrem Sturz betreut.Bild: keystone

Gremaud stürzt beim Einspringen schwer – Big-Air-Final ohne Schweizer Gold-Hoffnung

Die beiden Schweizer Freestyle-Skierinnen Mathilde Gremaud und Anouk Andraska mussten am Montagabend für den Final im Big Air Forfait geben. Beide waren beim Einspringen gestürzt.
16.02.2026, 18:5616.02.2026, 19:40

«Die Bedingungen waren nicht einfach», sagte Cheftrainer Dominik Furrer im SRF. «Es hatte beim Absprung Neuschnee, Mathilde hat leicht eingehängt. Sie kam zu kurz und schlug relativ hart auf.»

Der Sturz im Video.Video: SRF

Die Olympiasiegerin im Slopestyle galt als aussichtsreiche Medaillenkandidatin. In der Qualifikation hatte Gremaud, ohne ans Limit zu gehen, Rang 3 erreicht.

«Wir hätten diese Schneeflocken gerne in Gold umgewandelt.»

Bei ihrem Sturz hatte sich Gremaud an der Hüfte verletzt. Sie musste mit dem Schlitten abtransportiert werden. Cheftrainer Furrer konnte eine erste Entwarnung geben. «Positiv ist, dass mit dem Kopf alles in Ordnung ist.»

Die 26-Jährige habe auf ihn «so weit einen guten Eindruck» gemacht, aber die Enttäuschung sei natürlich gross. «Wir waren super vorbereitet und wollten das zweite Gold holen. Wir hätten diese Schneeflocken gerne in Gold umgewandelt», sagte er angesichts des heftigen Winds und Schneegestöbers. Wegen dieser Bedingungen wurde der Start des Finals auf 21 Uhr verschoben.

epa12747488 Heavy snowfall before the Women&#039;s Freestyle Skiing Big Air finals at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Livigno, Italy, 16 February 2026. EPA/SERGEI ILNITSKY
Ob am Montag überhaupt ein Wettkampf stattfinden kann?Bild: keystone

Der Coach betonte, dass die Gesundheit das A und O sei: «Sie steht an oberster Stelle.» Es sei rasch klar gewesen, dass ein Antreten keinen Sinn mache.

Auch bei Anouk Andraska, die sich bei einem Sturz am Handgelenk verletzte, wäre ein Einsatz im Wettkampf nicht möglich gewesen, sagte Furrer. Die 22-jährige Zürcherin hatte sich als Zwölfte gerade noch für den Final qualifiziert. «Es gilt nun, diese bittere Pille zu schlucken und den anderen Athletinnen alles Gute zu wünschen», hielt Dominik Furrer fest. (ram)

Dieses war ihr erster Streich:

Mathilde Gremaud wiederholt ihren Triumph und wird erneut Slopestyle-Olympiasiegerin
Mehr von Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 80
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Alte Lie McGrath hat nach seinem Ausscheiden «kei Lust meh».
quelle: keystone / john locher
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympionik:innen müssen ihre Namen aussprechen – und gehen auf TikTok viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
«Die Schiris sind vollkommen neutral» – warum Kanadier Kanada-Spiele leiten
Am olympischen Eishockeyturnier von Mailand-Cortina nehmen die besten Spieler der Welt teil. Und die besten Schiedsrichter der Welt – die vor allem aus Nordamerika kommen.
Nach der 1:5-Niederlage der Schweizer Eishockey-Nati gegen Kanada gab es viel zu erzählen. Etwa von der spielerischen Klasse der «Ahornblätter». Oder von der trotz des Resultats guten Schweizer Leistung. Oder natürlich vom verletzungsbedingten Ausfall von Nati-Schlüsselspieler Kevin Fiala.
Zur Story